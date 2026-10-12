El cuadro albo visitará al elenco de colonia fuera de La Cisterna tras el nuevo receso, en duelo fundamental para la tabla.

Un duro golpe recibió Colo Colo en el regreso de la Liga de Primera, porque visitó a Coquimbo Unido y se llevó una dura derrota por 5-2, para llenarse de dudas de cara al cierre del torneo.

Los albos hicieron el peor partido de lo que va de temporada y defensivamente mostraron muchos errores, lo que aprovechó la tienda Pirata para golear y sumar una victoria tras sus tres derrotas en línea en el torneo.

Colo Colo mantiene el liderazgo en la tabla de posiciones, sin embargo, puede seguir perdiendo ventaja y ve como sus rivales se acercan en la tabla de posiciones. Su próximo partido ante Palestino es clave.

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Revelan el estadio en que se jugará el partido de Palestino vs Colo Colo

Los albos visitarán a los árabes el sábado 25 de octubre a partir de las 17:30 horas, en estadio por confirmar, según la programación oficial de la ANFP.

Palestino saldrá de La Cisterna para medirse ante el puntero y pensaron en llevar su localía al Nacional, no obstante, el reducto de Ñuñoa está reservado para el choque de Universidad de Chile vs Everton, del día siguiente.

El periodista de TNT Sports Daniel Arrieta dio a conocer el recinto que albergará el partido de Palestino ante Colo Colo, y bajo su información, el duelo se disputará en el estadio Santa Laura.

Palestino le ganó a Colo Colo en el Monumental. Foto: Felipe Zanca/Photosport

El recinto de Independencia ha recibido poca acción en la Liga de Primera en 2026, debido a que Unión Española está jugando en la Liga de Ascenso, pero será el reducto para un duelo vital por el Campeonato Nacional.

Palestino es uno de los pocos equipos que supo ganarle a Colo Colo en la temporada, porque lo venció por 1-0 en el Monumental y el choque que se desarrollará en el Santa Laura es vital en el cierre del torneo.

En síntesis

Colo Colo cayó 5-2 ante Coquimbo Unido en el regreso de la Liga de Primera.

cayó 5-2 ante Coquimbo Unido en el regreso de la Liga de Primera. Palestino recibirá a Colo Colo el próximo sábado 25 de octubre a las 17:30.

recibirá a Colo Colo el próximo sábado 25 de octubre a las 17:30. El partido entre Palestino y los albos se disputará en el estadio Santa Laura.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera