El argentino Guillermo Farré usó la contundente derrota de los albos ante Coquimbo Unido para envalentonar a sus pupilos con la mira fija en la fecha 25 de la Liga de Primera. "Creemos que...", lanzó.

Palestino disputó el partido ante Deportes Limache para cerrar la acción dominical después de haber visto el duelo que Colo Colo perdió con mucha contundencia ante Coquimbo Unido. La paliza que firmó el cuadro aurinegro no sólo dejó buena sensación en el puerto pirata.

También le entregó varios apuntes al entrenador del Tino. De hecho, luego de la igualdad contra el Tomate Mecánico, el DT argentino Guillermo Farré hizo un análisis de lo que vio del Cacique en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Más allá de que ese encuentro recién se jugará el 25 de octubre.

“Todos los partidos son diferentes. Hasta hoy, analizar a Colo Colo era percibir un rival complejo, bravo, práctico, que daba muchas certezas que el resultado le iba a ser favorable. Pero el trámite del partido en Coquimbo cambia toda la versión”, manifestó Farré.

Jonathan Villagra y Felipe Méndez en la terrible tarde de Colo Colo ante Coquimbo Unido. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y añadió una fotografía lapidaria a su análisis. “Te das cuenta de que no es tan práctico, tiene falencias, si se le plantan en el juego se lo puede lastimar. Cada análisis que hacemos es en función de lo que vemos y cada partido cambia totalmente lo que muchas veces se piensa”, añadió el otrora estratego de Alianza Lima de Perú y Belgrano de Córdoba en Argentina.

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Farré confía en que Palestino puede vulnerar a Colo Colo: “Percibimos que…”

Guillermo Farré quedó con la confianza de que Palestino tiene los argumentos futbolísticos de vencer a Colo Colo en la fecha 25 de la Liga de Primera 2026. Sobre todo por el primer tiempo que tuvieron los albos en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Ronnie Fernández y Enzo Roco celebran el 2-2 de Palestino ante Limache. (Manuel Lema/Photosport).

“Coquimbo le hizo tres goles en los primeros 30 minutos y cambió el desarrollo del juego. Tenemos que trabajar pensando en que se le puede ganar”, aseguró Farré, quien tiene al equipo árabe encumbrado en la pelea por entrar a copas internacionales.

Por eso mismo, siente que hay con qué complicar al cuadro adiestrado por Fernando Ortiz. “Percibimos que es un rival que tiene vulnerabilidad y tenemos que tratar de aprovecharla”, sentenció Guillermo Farré, quien ya tiene el foco puesto en aquel duelo que se disputará el 25 de octubre en el estadio Municipal de La Cisterna.

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