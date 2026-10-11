El Tomate Mecánico y el Tino-Tino repartieron puntos y siguen en zona de copas.

En el partido que cerró la jornada dominical de la Liga de Primera, Deportes Limache y Palestino no pudieron sacarse ventaja y ambos se retiraron con un punto.

En el Estadio Lucio Fariña Fernández se enfrentaron dos equipos que están en zona de clasificación a Copa Sudamericana. Por esto, para ambos era muy importante quedarse con la victoria, pero esto terminó dando como resultado un partidazo sin ganador.

Emoción hasta el final

En un muy entretenido encuentro, fue Deportes Limache el equipo que abrió el marcador. Lo hizo en los descuentos del primer tiempo, cuando Gonzalo Sosa quedó con el balón en área chica y fusiló a Sebastián Pérez. Así se fueron arriba al descanso.

En la segunda parte, fue Palestino el equipo que golpeó en los primeros instantes. Sebastián Gallegos en el 53′ hizo gala de su linda pegada, rematando con comba al palo mas alejado de Claudio González. Nada que hacer para el Halcón. Era el 1-1 transitorio en Quillota.

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Claro que Deportes Limache estaba decidido a quedarse con el triunfo. Gonzalo Sosa, esta vez de cabeza, se hizo presente nuevamente en el tablero marcador a los 55′. Los del Tino-Tino no terminaban de festejar el empate y ya estaban sacando de al medio nuevamente.

El Tomate Mecánico tenía controlado el trámite del juego no se veía que Palestino llegara al empate, pero llegó el empate. Ronnie Fernández en el 73′ convirtió de cabeza y puso el 2-2 definitivo. De ahí, ambos tuvieron ocasiones para ganarlo, pero todo quedó en empate.

Con la igualdad, Palestino se mantuvo en el 5° lugar con 37 puntos, mientras Deportes Limache vive lo propio en el 6° puesto, con 34 unidades. Ambos están clasificando a la Copa Sudamericana del 2027, a falta de seis fechas para el final de la Liga de Primera.

Tabla de posiciones: