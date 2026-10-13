El portero debe ver someterse por un par de lesiones que viene arrastrando por varios meses en el Montreal.

No ha sido un año fácil el de Thomas Gillier con la camiseta del Montreal. El portero de 22 años no ha podido marcar muchas diferencias en el arco de su equipo, marchando último en la Conferencia Este de la MLS y teniendo casi nulas opciones de clasificar a los playoffs.

Para más remate, a nivel personal las lesiones han golpeado al formado en Universidad Católica, a tal punto de que se verá obligado a pasar por el quirófano. ¿El problema? Que con esto no verá acción hasta el próximo año.

Lamentablemente, con esto su último partido de la temporada será el que jugó a fines de agosto, cuando fue titular en la fea goleada en contra que sufrió por 7-1 ante Inter Miami. De acuerdo a trascendidos, su vuelta recién está pactada para febrero del 2027.

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Las lesiones que sacarán de acción a Thomas Gillier

Según informó Punto Cruzado, el portero arrastra una lesión en la espalda desde principio de año y otra en la zona del hombro desde mayo. Y ojo, que para no perderlo en el club canadiense decidieron infiltrarlo, procedimiento que no dio los mejores resultados.

El 29 de agosto fue el último partido de Thomas Gillier en el arco del Montreal, en la derrota por 7-1 ante Inter Miami. | Foto: Getty Images.

Por estos días Gillier viajó a Italia para que médicos del Bologna, club dueño de su pase, lo evaluaran. Finalmente, decidieron que lo mejor era operar la molestia que arrastra en su hombro, mientras que la espalda será monitoreada, aunque sin descartar una nueva operación ahí.

Hay que destacar que esta lesión bien podría marcar el punto final de Gillier en la MLS, ya que su préstamo en el Montreal finaliza en diciembre de este año. Después de eso, deberá volver al Bologna, elenco con el que tiene contrato hasta junio del 2030.

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En síntesis