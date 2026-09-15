César Villegas entrega su versión por pelea en el triunfo de Calera sobre Limache: “Celebraron de mala manera”

El conocido como el “Presi del Pueblo” apuntó a los problemas que vivió con trabajadores del cuadro cementero.

Unión La Calera adelantó los abrazos de fiestas patrias y superó por la cuenta mínima a Deportes Limache. El solitario gol de Nicolás Ferreyra le permite soñar al elenco cementero con la remontada en el cierre de campeonato y con la permanencia en la Liga de Primera.

Pero el partido en el Estadio Nicolás Chahuán no estuvo ajeno a polémicas. Esto por lo ocurrido en la tribuna preferencial donde el presidente del tomate mecánico, César Villegas, protagonizó un fuerte altercado.

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Medios de la zona reportaron que el dirigente tuvo un fuerte cruce con los hinchas que estaban en el sector. Incluso que golpeó una caseta y que tuvo que ser retirado del lugar para evitar un altercado de palabras mayores.

Situación que de inmediato decidió aclarar el apodado como “Presi del pueblo”. “Cuando Calera hace el gol en el minuto 15, el PF que estaba sentado al lado de nosotros Mauricio Oróstica celebró de mala manera. Nos tiró agua. Yo estaba con mis hijos. Les dije que estaba bien celebrar, después de 12 fechas estaban ganando, pero no era la forma”, explicó de entrada en sus redes sociales.

César Villegas se refiere a polémica pelea en el Calera vs Limache

Pero lo peor vino después. César Villegas detalló que llegó un integrante del cuerpo técnico de Unión La Calera para enfrentarlo.

“Luego llegó una persona que estaba con él y bien matonezcamente me empuja. Yo le dije que no me podía empujar y que no había hecho nada. Se notaba en el halito que estaba pasadito”, explicó haciendo hincapié en que dicho individuo no estaba en un estado adecuado.

“Decidimos irnos a una caseta donde parecíamos sardinas viendo el partido, pero estábamos más seguro”, confesó Villegas.

Finalmente dejó una potente reflexión para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir por el bien del fútbol chileno. “Uno no busca eso en el estadio. El año pasado conviví con el fantasma del descenso desde que comencé. Pero debe haber respeto por las personas”, sentenció.