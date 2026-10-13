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Fútbol chileno

La tormenta y granizos suspendieron el amistoso de la selección chilena femenina ante Bolivia

La Roja no pudo completar el último amistoso de la fecha FIFA, que fue suspendido por el temporal en Santiago.

Por Cristián Fajardo C.

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El puente bajo nivel de Ñuble al lado del Estadio Nacional.
© CLAUDIO CACERES/ATON CHILEEl puente bajo nivel de Ñuble al lado del Estadio Nacional.

El frente de mal tiempo en Santiago dejó grandes problemas en la ciudad, con inundaciones que afectaron a todos los habitantes, tras horas donde no paro la lluvia ni los truenos.

Por lo mismo, se decidió suspender el primer partido con este temporal en pleno mes de octubre, donde fue la selección chilena quienes confirmaron todo por un comunicado.

Se trata del duelo amistoso que iba a jugar la Roja Femenina esta jornada a las 17.00 horas ante la selección de Bolivia, por la fecha FIFA del mes de octubre, en el CAR José Sulantay.

El partido fue cancelado por la ANFP

Fue en las redes sociales de la selección chilena donde se confirmó la cancelación del partido, antes que se viniera el gran temporal en toda la ciudad de Santiago, con tormenta y granizos.

“Debido a las condiciones climáticas en Santiago y con el objetivo de resguardar la integridad física de las jugadoras, el encuentro entre la Roja Femenina y Bolivia 🇧🇴, programado para hoy a las 17:00 hrs, ha sido CANCELADO”, explicaron.

Una situación de total emergencia que hizo tomar la decisión a las autoridades del fútbol, con el fin de proteger a las jugadoras y que todos puedan volver a sus hogares.

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