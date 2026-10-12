El entrenador del Cacique exculpó al joven arquero tras la fea goleada que Coquimbo Unido firmó ante el puntero en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

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Después de tener a los cuatro arqueros de Colo Colo disponibles, finalmente Fernando Ortiz escogió a Gabriel Maureira para el partido que terminó con una paliza de Coquimbo Unido. Los aurinegros firmaron una tarde gloriosa que tuvo como premio un inapelable 5-2.

El joven portero de 19 años tuvo una reacción débil en los dos goles que le anotó Nicolás Johansen. Primero, tardó mucho en salir a achicarle al delantero argentino luego de que el “9” dejó literalmente tirado en el piso a Arturo Vidal. Y en el segundo tanto, Maureira no hizo nada.

Y la pelota le pasó relativamente cerca, pues no entró tan angulada. Otro tanto que podría tener cierta crítica al espigado golero surgido en el semillero albo fue el de Benjamín Chandía. Sobre todo por el tiempo que tardó en ponerse de pie nuevamente tras el cabezazo al poste de Guido Vadalá.

Benjamín Chandía celebra el 4-2 parcial de Coquimbo Unido vs Colo Colo. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Ni hablar de lo mucho que demoró en achicarle a Lucas Pratto en el quinto gol aurinegro, aunque justo es decirlo: en ese momento el Cacique estaba muy regalado en defensa, una faceta en la que sufrió prácticamente durante todo el encuentro.

En ese contexto, luego del cotejo Ortiz le dio un firme respaldo a Maureira. “Son decisiones. Competencia. Los veo todos los días trabajando. No quiero decir que nadie ha hecho un mal trabajo durante la semana”, manifestó el entrenador argentino.

“Lo dije también en la previa del partido. Me llama la atención que Gabriel hizo durante todos los días que no era convocado ni iniciaba como titular. Solamente son elecciones. No tiene la culpa Gabriel, sólo no funcionó el equipo. Es así”, agregó el Tano Ortiz.

Arturo Vidal despeja un centro que Gabriel Maureira fue a buscar. (Hernán Contreras/Photosport).

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Esto dijo Ortiz sobre Maureira antes del partido que Colo Colo perdió feo vs Coquimbo

Fernando Ortiz apostó sus fichas por Gabriel Maureira y llevó a Vozinha como suplente al encuentro que Colo Colo tuvo ante Coquimbo Unido, que materializó una contundente goleada al líder de la Liga de Primera 2026. Antes del encuentro, el DT albo tuvo palabras sobre la titularidad del juvenil.

Gabriel Maureira y Vozinha en el Francisco Sánchez Rumoroso. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Vuelve porque Gabi hizo bien las cosas durante un período que no estuvo en participación. Eso a mí me gusta, más allá de que es un joven que está iniciando”, respondió Ortiz en la previa del encuentro a TNT Sports. Y agregó más a su determinación.

Dijo que “tener una cabeza fuerte ante la toma de decisiones del entrenador. Lo vi con la confianza en la semana para poder estar y aprovechar esta oportunidad”. Y después de la goleada aurinegra, Ortiz le dio su espaldarazo a Maureira. El tiempo dirá si lo ratifica como titular para el futuro.

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