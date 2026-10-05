El entrenador de Colo Colo contó a qué se debió la demora del caboverdiano en volver a la disciplina de los albos tras disputar la fecha FIFA por Cabo Verde. Comprensión total del DT de los albos.

Fernando Ortiz confirmó el portero titular que tendrá Colo Colo en la revancha ante Deportes Puerto Montt y explicó a qué se debió la tardanza de Vozinha en volver a Chile tras participar con Cabo Verde en las Eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones.

En ese contexto, Ortiz no tuvo reparos en confirmar a Eduardo Villanueva como el estelar frente al Velero. “Va a atajar mañana. Se ha ganado la confianza, no sólo mía. La de sus compañeros. Y a base de resultados. Me gusta darle confianza como entrenador a sus buenas actuaciones”, apuntó el estratego albo.

Con ese partido, serán cuatro los duelos consecutivos del golero oriundo de Melipilla en la custodia de la portería del Cacique. En ninguno de los tres cotejos anteriores, Villanueva concedió goles. A esos resultados se refirió Ortiz que respaldará.

Eduardo Villanueva fue ratificado por el Tano Ortiz para el duelo de vuelta en los cuartos de final de la Copa Chile. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y respecto de Vozinha, el estratego argentino explicó la demora en retornar desde África. “Lo de Josimar, sí, me pidió unos días porque tenía asuntos personales”, reconoció Ortiz en torno a la demora que tuvo el golero de 40 años en regresar tras la fecha FIFA.

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Ortiz muestra comprensión total por Vozinha en Colo Colo: “Entiendo mucho eso”

Fernando Ortiz reveló que un tema familiar puntual obligó a Vozinha a volver más tarde de lo esperado para reintegrarse a Colo Colo. Algo que al DT argentino le generó comprensión para abordar el asunto. Y autorizarle al caboverdiano a esa tardanza.

“Si son temas familiares, soy de los entrenadores que entiendo mucho más eso que la necesidad de poder trabajar”, aseguró el exentrenador del Santos Laguna y el América de México. Y descartó cualquier duda en torno a la responsabilidad de Vozinha con el Eterno Campeón.

Vozinha suma tres partidos oficiales por Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

Algo que se puso en duda por la estadía extra del africano en Cabo Verde. “Está comprometido desde el día que pisó Chile, estoy muy tranquilo con eso“, sentenció el Tano Ortiz sobre el experimentado meta, quien llegó al Cacique tras ser furor en el Mundial 2026 y haber quedado libre en el CD Chaves de Portugal.

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¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Los albos tienen ventaja de 1-0 en el marcador global.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el exclusivo líder de la tabla en la Liga de Primera 2026: suma 54 puntos al cabo de 23 partidos. Le saca 12 unidades de ventaja a Universidad Católica y Universidad de Chile.