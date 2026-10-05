Pese a los 12 puntos de distancia con Colo Colo, Pintita sigue pensando en dar la vuelta olímpica.

Universidad de Chile tiene un panorama casi imposible para quedarse con el título de la Liga de Primera. Sin embargo, Fernando Gago sigue creyendo en que “nada es imposible, ni una hueá”.

El Romántico Viajero vive una situación extraña. Si bien es escolta de Colo Colo en el torneo nacional, está a 12 puntos de distancia. Restando 7 fechas, es muy complejo que puedan dar vuelta la historia. Son pocos los que lo ven posible, entre ellos el propio Gago.

La fe inoxidable de Fernando Gago

Por ahora pareciera ser que lo más sensato para Universidad de Chile es concentrarse en quedarse con un pasaje a Copa Libertadores y luchar por el título de la Copa Chile. Por los cuartos de final de esta última competición enfrentan a Deportes Antofagasta.

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“Considero que todos los partidos son importantes, independiente de cómo llega cada uno. Estar en otra división no implica nada, independiente de la división en que juegue cada uno, debe haber compromiso total para afrontar partidos y una clasificación. Ellos trabajan bien, vienen de victorias, podemos pasar a semis y hay nivel de tensión“, explicó Gago en conferencia de prensa.

Si bien esta semana es de Copa Chile, Fernando Gago volvió a ser consultado sobre si ya da por perdida la pelea por la Liga de Primera con Colo Colo. Pese a la enorme distancia, el argentino sacó un cassette al más puro estilo de Nicolás Massú para decir que mientras haya chance, seguirán peleando.

“Hasta que tenga chances matemática pensaré que se puede ser campeón, esa es mi forma de entender el deporte, de competir, seguiremos por el mismo camino. Queremos ganar todos los partidos y ahí veremos lo que pasa, se darán resultados, en qué puesto quedaremos, si llegamos hasta la última fecha. Tenemos claro que queremos competir, ganar todos los partidos y mientras haya chances vamos a lucharlo”, cerró Pintita.

Gago no suelta la pelea por la cima. Imagen: Photosport

El próximo partido de Universidad de Chile será ante Deportes Antofagasta este miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Calvo y Bascuñán, donde los Azules serán visita por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile.