El entrenador de la Roja prepara muchos movimientos de cara al partido de este martes ante México en Los Ángeles.

La selección chilena cierra su gira por América del Norte este martes, cuando se mida ante México en Los Ángeles, ciudad estadounidense donde los aztecas son más que locales.

La estadía de Chile en Estados Unidos estuvo marcada por la polémica, por la pelea en el camarín de la Roja que provocó la salida de Marcelino Núñez de la convocatoria.

El siempre cuestionado entrenador del equipo nacional, Nicolás Córdova, prepara el once para medirse ante el Tri y se espera que haga muchos cambios, en relación a la derrota por 4-2 frente a Estados Unidos.

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Maxi Gutiérrez sale del equipo titular de Chile

El experto mundial en métricas está pensando en variar mucho el equipo para el juego con los mexicanos, sin embargo, hará un cambio más que polémico.

Uno de los mejores jugadores de Chile ante Estados Unidos fue el puntero Maximiliano Gutiérrez, quien de hecho se dio el gusto de marcar el 2-1 parcial para el equipo nacional con un derechazo notable de media distancia.

Maximiliano Gutiérrez sale del equipo titular en Chile. Foto: Jeff Lee/Photosport

A pesar de su buen nivel en St. Louis, Córdova está pensando en sacar al delantero de Dinamo Moscú y quitarle la titularidad, para dar paso a Lucas Cepeda, quien fue expulsado ante Canadá.

La idea de Córdova es más que polémica, puesto que le quita un lugar a un joven jugador que está haciendo las primeras armas en la selección chilena y que se ganó en cancha la titularidad.

En síntesis

Chile enfrenta este martes a México en Los Ángeles tras caer 4-2 ante Estados Unidos.

enfrenta este martes a en Los Ángeles tras caer 4-2 ante Estados Unidos. Marcelino Núñez salió de la convocatoria de la Selección Chilena por una pelea en camarines.

salió de la convocatoria de la Selección Chilena por una pelea en camarines. Nicolás Córdova evalúa sacar al titular Maximiliano Gutiérrez e ingresar a Lucas Cepeda.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistoso de Chile vs México?

El tercer y último partido amistoso de la selección chilena en su gira por América del Norte será este martes 6 de octubre, cuando a partir de las 23:30 horas de Chile se mida ante México, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos.