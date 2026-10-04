Tras el incidente con Marcelino Núñez y con su puesto en cuestionamiento, el técnico de La Roja contará su verdad en conferencia de prensa.

Este lunes 5 de octubre será una jornada especial para la Selección Chilena dentro de su gira por Norteamérica, pues no sólo tendrá su último entrenamiento previo al amistoso contra México, también romperá el silencio el técnico Nicolás Córdova.

La situación no deja de llamar la atención, pues el DT interino de La Roja sacará la voz después de verse involucrado en una discusión con el volante Marcelino Núñez que derivó en su salida temprana de la convocatoria, esgrimiendo razones personales.

Más allá de este hecho, durante la última semana estuvo en cuestionamiento la continuidad de Córdova como técnico de la Selección en caso de una derrota ante México, y también que sus jugadores le perdieron el respeto tras sus dichos en conferencia de prensa tras la caída con Estados Unidos.

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Córdova romperá el silencio tras polémica en la Selección

Será la primera vez que el jefe técnico de selecciones menores saque la voz luego de los múltiples cuestionamientos que generaron sus declaraciones y que según versiones en Norteamérica, hizo que se rompiera su relación con los futbolistas.

De todas formas, el propio capitán de la Selección, Gabriel Suazo, afirmó sobre la pelea de Córdova con Marcelino que “el grupo respeta una decisión personal y sigue de la misma forma que cuando estaba él”, y sobre el DT que “nosotros lo respetamos al máximo, respetamos su trabajo y a su cuerpo técnico“.

Mientras que Felipe Correa, gerente de selecciones, salió al paso de los rumores que apuntaban a una salida del estratega y posible arribo de Sebastián Miranda para la última fecha FIFA del 2026. “Estamos convencidos de que este interinato ha sido tiempo ganado”, manifestó el dirigente.

¿Cuándo juega La Roja?

La Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova disputará su último partido amistoso de la gira por Norteamérica ante México en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, este martes 6 de octubre desde las 23:30 horas.

En síntesis