Ochoa tuvo una importante trayectoria en el Tri, pero su capítulo más oscuro lo vivió justamente contra La Roja.

Chile enfrenta a México en un nuevo duelo amistoso. En la previa, se le realizará un homenaje al histórico Guillermo Ochoa. Algo que generó revuelo en suelo azteca.

La Roja disputa su último encuentro en Norteamérica, donde los resultados no han sido para nada buenos. Por ahora suma dos derrotas, contra Canadá y Estados Unidos, por lo que necesita obtener una victoria para maquillar el mal momento.

La controversia en México por Ochoa

Durante la última Copa del Mundo 2026, el histórico Guillermo Ochoa decidió colgar los guantes. El arquero jugó los últimos minutos de su exitosa trayectoria profesional por México en la fase de grupos. El ex Málaga estuvo durante 21 años en la selección de su país.

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Ahora, una vez terminada la cita planetaria y con más calma, desde la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) decidieron organizar un homenaje para Memo. Hasta ahí todo bien, merecido, pero el problema es el momento elegido: para esta esta noche, justo antes del partido contra Chile.

“Guillermo Ochoa tendrá un nuevo reconocimiento con la selección mexicana, pero el escenario elegido para homenajearlo no podía tener un rival más incómodo”, indicaron desde el diario Récord.

¿Por qué incómodo? Porque Ochoa vivió su capítulo más oscuro con su selección en la derrota por 7-0 de la Copa América Centenario de 2016, hace 10 años y justamente contra Chile. Por esta razón es que desde el medio reclaman que el reconocimiento sea en la previa del duelo ante La Roja.

“Han pasado 10 años de aquel día, cuando Chile goleó 7-0 a México en la Copa América. Ochoa fue titular y recibió siete goles que quedaron marcados como uno de los capítulos más amargos del Tricolor”, agregaron.

Chile y México se enfrentan este martes 6 de octubre a las 23:30 horas, en Los Angeles Memorial Coliseum de California, Estados Unidos. En la previa será el homenaje a Memo Ochoa, el arquero que sufrió uno de los recuerdos más felices de La Roja.