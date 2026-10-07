El equipo de todos cerrará el año enfrentando en dos oportunidades a Colombia, los que en el papel deberían ser los últimos compromisos con Nicolás Córdova como entrenador.

La selección chilena pudo cerrar con algo de alegrías la gira por Norteamérica. El equipo de todos superó por 2-0 a México en Los Ángeles, un buen resultado tras las duras derrotas ante Canadá y Estados Unidos.

Ahora la Roja debe prepararse para los últimos partidos antes de bajar el telón de este año, los que se jugarán en la última fecha FIFA del 2026 programada para noviembre. Y ojo, que serán dos compromisos ante el mismo rival de ida y vuelta.

El rival será Colombia, elenco que por estos días empató 1-1 ante México el sábado 26 de septiembre, cayó por 1-0 ante Paraguay el viernes 2 de octubre y luego superó por 2-0 a Perú el martes 6 octubre.

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Colombia, el rival con el que Nicolás Córdova se despedirá de la selección chilena

El primer encuentro ante los cafeteros está pactado para el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Por su parte la revancha con los colombianos se disputará el martes 17 de en el Estadio Nacional.

La selección chilena enfrentará a Colombia en noviembre para cerrar este año 2026. | Foto: Photosport.

Este choque marcará el regreso del equipo de todos al recinto de Ñuñoa, donde no juega desde el 9 de septiembre del 2025 en el 0-0 ante Uruguay por la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Además, estos partidos deberían en el papel marcar el adiós definitivo de Nicolás Córdova como DT de la selección chilena, esto luego de más de una año como interino tras el adiós de Ricardo Gareca.

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En síntesis