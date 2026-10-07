El autor del segundo gol chileno ante México destacó que hubo un ambiente enrarecido dentro del equipo "por lo que se estaba hablando".

Un futbolista que ratificó su lugar como titular en el mediocampo de la Selección Chilena fue Vicente Pizarro, quien cerró la gira por Norteamérica anotando el segundo gol para el triunfo por 2-0 ante Méxicoen el último amistoso en Estados Unidos.

El valor de Rosario Central sacó la voz tras el encuentro y valoró la victoria en Los Ángeles, al señalar que “siempre es bueno un triunfo y sobre todo en el contexto que se estaba dando la gira, terminarla así y jugando bien además”.

“Sabíamos que hoy era importante ganar, jugar de la forma que jugamos. Creo que se vio lo que veníamos trabajando“, sostuvo Pizarro quien aprovechó la instancia para hacer un balance de la gira por Norteamérica, marcada por el impasse entre el técnico Nicolás Córdova y Marcelino Núñez.

“Fue una gira un poco complicada por lo que se estaba hablando. Entonces, creo que hay que tener calma, sobre todo ahora que se ganó un partido. Tuvimos calma el otro día porque nos tocó perder y creo que hay que hacer un poco lo mismo. Hay que seguir trabajando“, cerró el Vicho.

Pizarro hizo balance de la gira de Chile por Norteamérica

En los fríos números, La Roja sumó en sus tres encuentros dos derrotas, 0-1 con Canadá y 2-4 con Estados Unidos, además de la victoria ante los mexicanos, que rompió una mala racha que arrastraba el equipo del especialista en métricas, de partidos sin recibir goles en contra.

“Hoy nos dimos cuenta de que podemos competir, de que podemos ir a buscar los partidos. Así que nos vamos muy contentos porque es un triunfo que sin duda merecíamos”, indicó Vicente Pizarro al cierre de la fecha FIFA.

Los siguientes desafíos para el Equipo de Todos serán en el mes de noviembre con dos amistosos ante Colombia. El viernes 13 será el primero en el Estadio “Pascual Guerrero” de Cali. El segundo, el martes 17 en el Estadio Nacional de Santiago.

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En síntesis