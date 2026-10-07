Julio Rodríguez hizo un análisis de la portería de la Roja en esta fecha FIFA y encendió la interrogante en torno al Indio y su futuro como seleccionado nacional. "Vigouroux de repente...", lanzó.

La selección chilena terminó la gira por América del Norte con un triunfo ante México y Brayan Cortés no sumó minutos. Todos los partidos los disputó Lawrence Vigouroux en la custodia de la portería. Algo que no le gustó para nada a Julio Rodríguez.

El mentor de Claudio Bravo se refirió al desempeño de Vigouroux, uno de los puntos destacados que tuvo el equipo adiestrado interinamente por Nicolás Córdova. “Es merecido. Venía jugando”, apuntó a RedGol Hulk sobre el golero del Swansea City.

“Pero queríamos ver a Brayan cómo está. Hace tiempo no lo vemos. Lo tenemos como un muy buen arquero y ha evolucionado harto en el fútbol argentino”, agregó Rodríguez sobre el meta que está a préstamo desde Colo Colo en Argentinos Juniors.

Brayan Cortés y Lawrence Vigouroux, dos de los arqueros que tuvo Nico Córdova en la Roja. (Photosport).

De todas maneras, a Hulk no le gusta todo lo que ofrece Vigouroux. “Hizo un buen partido. Tuvo contenciones bien importantes. La más difícil creo que fue la de abajo a la izquierda. La otra fue más para la galería. Hizo ver algo espectacular una cosa bien simple de solucionar”, dijo Rodríguez.

“Son cosas que el arquero decide en el momento. Me gustan más los sobrios, que no se tiran a cada rato y son más seguros. Vigouroux de repente manotea muchos balones que podría contener”, opinó el icónico entrenador de arqueros en la conversación que tuvo con Paulo Flores.

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Julio Rodríguez asegura que Cortés puede bajarse de la selección chilena

Julio Rodríguez quedó con el sinsabor de no probar a Brayan Cortés en la selección chilena, que cerró su gira con una derrota ante Canadá, otra frente a Estados Unidos y una victoria vs México. De hecho, puso un manto de dudas en torno al futuro del Indio.

“Me hubiese gustado ver a Cortés. Hace tiempo no aparece en la selección, era una linda oportunidad para que lo viéramos como está. Y saber que está a gusto con el equipo”, afirmó Rodríguez sobre el meta de los Bichos Colorados, donde es un titular indiscutido.

Lawrence Vigouroux y Brayan Cortés en una práctica de la Roja. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Añadió que “me tinca que con esta decisión de no ponerlo puede que Cortés no quiera volver a la selección. Ilusionar a un arquero de categoría es un golpe violento. No es bueno”. Habrá que ver qué ocurre con el golero surgido en las inferiores de Deportes Iquique.

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