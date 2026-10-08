Desde el cuadro español aseguraron que no están enfocados en la renovación de contrato del Ingeniero.

El interinato de Nicolás Córdova como DT de la selección chilena parece que vive sus últimas semanas. La Roja en noviembre enfrentará en dos duelos amistosos a Colombia, compromisos que deberían marcar el final del entrenador al mando del equipo de todos.

Por lo mismo, ya hay que comenzar a buscar el nombre que se haga cargo del combinado nacional pensando en el proceso rumbo al Mundial 2030. Y claro, la opción de Manuel Pellegrini es la que más gusta en el medio.

Lamentablemente el contrato del Ingeniero en el Real Betis recién terminará en junio del 2027, eso sin contar alguna renovación de vínculo que extienda todavía más su estadía. No obstante, desde el propio cuadro español llegó un mensaje de ilusión para los hinchas chilenos.

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La selección chilena comienza a soñar con Manuel Pellegrini

Manuel Fajardo, gerente deportivo del Real Betis, llamó a la calma ante la posibilidad de renovar el contrato del entrenador chileno. Y es que para el dirigente, todavía no tienen el foco puesto en ese tipo de decisiones.

“Opto por la respuesta recurrente no porque quiera salir por ahí, sino porque la verdad absoluta es que es pronto. Recién inició la competición. Al igual que Manuel, también jugadores importantes de la entidad finalizan contrato en 2027 y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones”, afirmó Fajardo en una entrevista con Onda Cero.

El contrato de Manuel Pellegrini con Real Betis finalizará en junio del 2027. ¿Será su próximo destino la selección chilena? | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “vamos a ver tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación. También lo dijo Manuel recientemente: tampoco era una prioridad ahora mismo esa situación”.

“Al final la beneficiada ha sido siempre la entidad, pero también se entiende a cierto sector de la afición que se manifieste con estas pegatinas. Ellos están contentos también con la situación que les está tocando vivir como béticos, pero la respuesta es que hoy por hoy no estamos enfocando ninguna renovación”, concluyó.

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En síntesis