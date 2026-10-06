El Ingeniero es la prioridad de la FFCh para tomar el mando de la Roja, aunque todavía no se produce alguna negociación. Eso sí, en el Betis recibieron una mala noticia de uno de sus nueve jugadores citados internacionales.

Manuel Pellegrini es el principal nombre que quiere la FFCh para asumir el cargo en la selección chilena, pero a día de hoy no hay ninguna gestión clara en torno a eso, aunque sí está el sufrimiento del Ingeniero con el virus FIFA. Así se conoce a las lesiones que se producen en estas etapas.

Un riesgo que aumenta mientras más cantidad de convocados tenga un equipo. En el caso del Real Betis, fueron nueve los convocados internacionales que tuvo. Aunque en el caso de Ángel Ortiz, fue citado para el combinado Sub 21 de España.

Pues bien, este martes 6 de octubre se supo del grado de una lesión sufrida por Junior Firpo en la CONCACAF Nations League. El lateral izquierdo salió de la cancha al minuto 10 en el partido que República Dominicana perdió goleada ante Haití.

Junior Firpo regresó de la selección de República Domincana con una lesión muscular. (Franco Arland/Getty Images).

El excarrilero zurdo del Leeds United tuvo un inconveniente muscular que le impidió seguir frente al cuadro haitiano. Firpo le dejó su lugar a Peter Federico. Y según la información emergida de El Chiringuito, el centroamericano será baja algunos partidos.

“Estará unas tres semanas de baja. Sufrió una lesión muscular en el aductor izquierdo”, reportó el periodista Gonzalo Tortosa sobre el futbolista de 30 años que vive su segunda temporada en el cuadro verdiblanco.

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Manuel Pellegrini y el Betis padecen el virus FIFA: pierde a Junior Firpo

Así las cosas, por el momento Manuel Pellegrini sólo tiene una noticia negativa a raíz del virus FIFA. La lesión de Junior Firpo, que lo haría perderse varios partidos del Real Betis en la reanudación de la campaña. Esto en caso de que su ausencia sea de tres semanas.

Manuel Pellegrini ya busca fórmulas para reemplazar a Junior Firpo. (Francisco Macia/Getty Images).

Si es así, Firpo no podrá estar en dos duelos ligueros: uno frente al Osasuna y el otro ante el Barcelona, uno de los equipos que defendió el dominicano en su carrera. Por si eso fuera poco, también estará marginado de un par de encuentros en la Champions League.

Ante el Porto de Portugal y contra el Feyenoord de Países Bajos, los dos rivales próximos que el Betis tendrá en el torneo de clubes más relevante de Europa. De todas maneras, el español Fran García asoma como el lateral izquierdo estelar en esa seguidilla.

Fran García en acción por la selección española. (Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images).

El ex Real Madrid fue convocado a la selección campeona del mundo y no ha reportado inconvenientes. Otra buena noticia para el Ingeniero Pellegrini fue que el zaguero central Marc Batra se reincorporó a los entrenamientos normales tras haber manifestado molestias en el empate frente al Deportivo La Coruña.

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Revisa el compacto de la goleada de Haití vs República Dominicana

Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

Al cabo de siete partidos en La Liga 26-27, el Betis se ubica en el 3° lugar con 16 puntos, los mismos que tiene el Atlético Madrid. Ambos están a cinco unidades del líder, el Barcelona.