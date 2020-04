Junior Firpo: "Arturo Vidal es el jugador que más me ha sorprendido y siempre hace reír a los compañeros"

El joven lateral izquierdo del Barcelona, Junior Firpo, volvió a compartir su admiración por Arturo Vidal, a quien valoró como persona pese a que el carácter del King resulta controversial para muchos.

“Arturo Vidal es el jugador que más me ha sorprendido. Es todo lo contrario a lo que yo pensaba. Parece un guerrero y es un trozo de pan, muy buena persona, siempre hace reír a los compañeros”, dijo Firpo al canal oficial del Barcelona.

El dominicano de 23 años y nacionalidad española arribó a los azulgranas a mediados de 2019 proveniente del Real Betis. Ex seleccionado sub 21 de los ibéricos, no le ha sido fácil su llegada al Barça.

“Todos los cambios cuestan un poco. No han sido unos meses fáciles para mí. Hubo una pequeña lesión que me frenó, pero siempre lo intento ver todo de manera positiva”, expuso.

Sentenció que “con Quique Setién tengo una relación buena, fue mi primer entrenador y el primero que confió en mí en la elite. Me subió del filial y me dio esa confianza. El destino nos ha cruzado aquí en Barcelona, pero él sigue siendo el mismo que en el Betis”.