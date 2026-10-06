En la ANFP ya están barajando opciones en el apretado calendario que tienen para que se termine de jugar esta vuelta por los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo y Deportes Puerto Montt no pudieron terminar con la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Lamentablemente las fuertes lluvias obligaron a suspender el partido, teniendo con esto que buscar una nueva fecha para reanudar el segundo tiempo que tenía a los albos 1-0 arriba.

Pese a que esto no será nada fácil para la ANFP, sobre todo por el apretadísimo calendario de Puerto Montt en la Primera B, ya se están sondeando algunas fechas disponibles para que este compromiso pueda terminarse.

Para eso hay que tener bastante ojo con la programación que se le viene a los hijos del temporal, ya que el lunes 12 recibirán a San Luis, el domingo 18 visitarán a San Marcos, el sábado 24 serán locales ante San Felipe y en el fin de semana del 31 y 1 de noviembre visitarán a Cobreloa.

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La fecha tentativa para reanudar el Colo Colo vs Puerto Montt

De acuerdo a información obtenida por RedGol, la fecha que ya manejan en la ANFP para la reanudación entre albos y albiverdes es el martes 20 de octubre, posterior al partido de Puerto Montt ante San Marcos en Arica.

La idea es que el equipo de Emilio Mancilla viaje primero al norte para jugar en Arica y luego se venga a Santiago para poder terminar este compromiso ante Colo Colo.

La ANFP ya está buscando fechas para reanudar este Colo Colo vs Puerto Montt. | Foto: Photosport.

Ojo que en algún momento se barajó la opción de jugar mañana mismo este duelo, pero las proyecciones es que la lluvia dure hasta el jueves de esta semana. Así las cosas, se hacía casi imposible hacerlo.

Cabe recordar que el ganador de esta llave de cuartos de final de Copa Chile enfrentará en semifinales a O’Higgins, elenco que viene de dejar en el camino a Deportes Concepción.

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En síntesis