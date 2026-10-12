El equipo de Humberto Suazo le ganó con mucho sufrimiento a Deportes Puerto Montt y toma el primer lugar en la B.

La Primera B no está buena, está buenísima. La tabla de posiciones de la Liga de Ascenso quedó en llamas, luego de la apretada victoria de San Luis de Quillota ante Deportes Puerto Montt.

El equipo de Humberto Suazo viajó al extremo sur del país y se trajo tres puntos dorados, puesto que venció al cuadro salmonero por 1-0 en el estadio Chiquinhue.

El único gol del partido en la cancha sintética puertomontina lo anotó el volante ofensivo Fabián Pastenes, cuando se jugaba el minuto 13 del encuentro.

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San Luis es el único líder de la Primera B

El segundo tiempo estuvo lleno de emociones, porque el cuadro local buscó por todos lados llegar a la paridad, sin embargo, el Canario aguantó y cantó más lindo que nunca al finalizar el encuentro.

San Luis de Quillota es el único líder de la Primera B, y a falta de tres fechas para el final del torneo, llegó a los 50 puntos y tiene la chance de volver a la Liga de Primera.

En el segundo lugar quedó Cobreloa (48) y un poco más atrás Magallanes (46). El cierre de la Liga de Ascenso estará infartante.

La tabla de posiciones de la Primera B