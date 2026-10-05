El Tano recibió una consulta alusiva al futuro de los juveniles albos, pero sin que nadie lo apurara se metió en la renovación del vínculo con el Cacique, que vence a fines de 2026.

Fernando Ortiz una vez más dejó en duda su futuro en Colo Colo para 2027. El director técnico de los albos recibió una consulta en la antesala a la revancha ante Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile. Y esa consulta lo obligaba a proyectarse para la temporada siguiente.

Pero el Tano sabe que su contrato con el Cacique finaliza al cabo de esta campaña. Y que todavía no hay mayores luces de la renovación del vínculo. “Si hay algo que tengo y tenemos como cuerpo técnico es la posibilidad de que los jóvenes debuten es con la intención de fortalecerlos en el primer equipo”, dijo el argentino.

“Lo han visto y corroborado cuando decidimos por un joven y no por un profesional de carrera larga o mediana. Los jóvenes que lo están haciendo correctamente saben que las posibilidades pueden aparecer. Si lo hace, tendrá una carrera en un club como Colo Colo a la corta o larga del proyecto que queremos”, expuso el otrora DT del Santos Laguna y el América de México.

Fernando Ortiz con Gedeón Díaz, otro de los jóvenes que ha tenido chances del Cacique. (Andrés Piña/Photosport).

“Esa continuidad de los jóvenes que están debutando depende 100 por ciento de ellos. Hay muchos factores que determinan la continuidad de poder seguir creciendo. No solamente el campo de juego, hay diversos factores”, añadió el Tano Ortiz a su respuesta.

Y prosiguió. “Saben que si hacen las cosas que yo considero correctas, van a tener oportunidades. No me puedo proyectar a la siguiente temporada si estoy en esta. Pero sí puedo decir que al joven que yo proyecto trato de encaminarlo hacia adelante”, manifestó el adiestrador de 48 años.

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Fernando Ortiz deja en veremos su estadía en Colo Colo para 2027

Fernando Ortiz ha hecho debutar a 15 jugadores juveniles en Colo Colo, pero todavía no puede explicar el norte de esa determinación para la temporada 2027. Sobre todo porque la estadía en Pedrero del director técnico no está zanjada. Según Aníbal Mosa, todo se definirá una vez que se resuelva la campaña.

“No sé si realmente voy a estar el año que viene. Depende del joven cómo se proyecte, yo sí tengo claro para el joven. La continuidad del jugador para proyectarse depende de él. Si yo logro estar en el proyecto. Quizá no es la respuesta que esperabas, es la realidad”, le dijo Ortiz al periodista Rodrigo Gómez de Cooperativa Deportes.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Captura YouTube).

De hecho, respondió con una pregunta a toda la interrogante de Gómez. “¿Yo voy a estar en 2027? Ahhh, ahí está. Yo proyecto hoy, sé lo que quiero para el joven. Tiene que saber si se proyecta, las oportunidades van a estar, el nombre no me cambia lo que tengo como idea de juego”, sentenció Ortiz. Por ahora, el DT albo. Pero sólo por ahora.

La reacción de Ortiz ante la insistencia de Rodrigo Gómez en el tema de la proyección juvenil para 2027. (Captura YouTube).

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¿Cuándo es la revancha de Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Colo Colo recibirá a Deportes Puerto Montt este martes 6 de octubre a contar de las 20:30 horas en el estadio Monumental por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile. Los albos tienen ventaja de 1-0 en el marcador global.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo es el exclusivo líder de la tabla en la Liga de Primera 2026: suma 54 puntos al cabo de 23 partidos. Le saca 12 unidades de ventaja a Universidad Católica y Universidad de Chile.