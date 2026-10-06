El Cacique enfrentará bajo la lluvia a los albiverdes por la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Colo Colo sale a la cancha bajo la lluvia para enfrentar a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile 2026. El Cacique buscará en el Monumental ratificar el 1-0 de la ida en el sur y así abrochar su paso a la ronda de los cuatro mejores del certamen doméstico.

Lamentablemente para este duelo hay bajas, y una en específico bastante delicada, ya que se trata de una zona donde el equipo de Fernando Ortiz no ha podido brillar del todo en los últimos partidos: la delantera.

Y es que los albos han ganado con los justo sus últimos compromisos, algo que ya está preocupando a los hinchas de cara a los últimos meses del año. Por lo mismo, el tener el mayor contingente posible es muy necesario.

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La baja que complica a Colo Colo para la vuelta ante Puerto Montt

De acuerdo a lo informado por el Cacique en la previa a este choque, Maximiliano Romero está descartado tras sufrir un edema en recto anterior del muslo derecho, y se encuentra en tratamiento kinesiológico.

Maximiliano Romero será baja para el Colo Colo vs Puerto Montt de esta noche. | Foto: Photosport.

Ante esta situación, Ortiz se la jugó por llamar al juvenil Yastin Cuevas, quien hasta hace poco estaba con la selección Sub 20 en los Juegos Odesur 2026.

De igual manera otro que se perderá este duelo será Claudio Aquino. El volante argentino, uno que hace rato no está jugando por sus lesiones, está en reintegro deportivo por una sobrecarga en la rodilla izquierda.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

Los albos enfrentarán a Deportes Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile hoy martes 6 de octubre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Cabe recordar que el Cacique ganó por 1-0 en la ida jugada en el sur.

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En síntesis