El técnico Fernando Ortiz entregó la lista de 20 futbolistas para la revancha por cuartos de final en Copa Chile. Además, confirma como bajas a Maxi Romero y Claudio Aquino.

De cara a la revancha por los cuartos de final vuelta en Copa Chile, Colo Colo presentó la lista de 20 futbolistas convocados para el duelo ante Deportes Puerto Montt de este martes en el Estadio Monumental, con importantes ausencias.

Por decisión del técnico Fernando Ortiz, se confirmó la ausencia de los arqueros Vozinha y Fernando De Paul, pese a que el caboverdiano adelantó su llegada al país para sumarse a los trabajos. Además se ratificó que dos de sus figuras estarán ausentes por lesión.

Se trata del volante Claudio Aquino, quien según informa Colo Colo está “en etapa de reintegro deportivo por sobrecarga en la rodilla izquierda” y del delantero Maximiliano Romero, que presenta un “edema en el recto anterior del muslo izquierdo” y que está “en tratamiento kinesiológico”.

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La citación de Colo Colo ante Puerto Montt

Una de las novedades que tiene la convocatoria alba ante los salmoneros es la vuelta del defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien dejó atrás sus molestias en la planta y talón del pie izquierdo, que le tuvieron un mes fuera de las canchas. Ocupará el lugar del juvenil Alonso Olguín.

Los futbolistas que tiene a disposición Ortiz para enfrentar a Puerto Montt son los siguientes:

ARQUEROS

Eduardo Villanueva

Gabriel Maureira

DEFENSAS

Matías Fernández Cordero

Joaquín Sosa

Jeyson Rojas

Bruno Torres

Erick Wiemberg

VOLANTES

Tomás Alarcón

Arturo Vidal

Álvaro Madrid

Cristian Díaz

Sebastián Vega

Vicente Martínez

Benjamín Pérez

DELANTEROS

Marcos Bolados

Gedeón Díaz

Francisco Marchant

Lautaro Pastrán

Yastin Cuevas

Javier Correa

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¿Cuándo juegan los albos?

Por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, el Cacique enfrenta a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre desde las 20:30 horas.

En síntesis