De cara a la revancha por los cuartos de final vuelta en Copa Chile, Colo Colo presentó la lista de 20 futbolistas convocados para el duelo ante Deportes Puerto Montt de este martes en el Estadio Monumental, con importantes ausencias.
Por decisión del técnico Fernando Ortiz, se confirmó la ausencia de los arqueros Vozinha y Fernando De Paul, pese a que el caboverdiano adelantó su llegada al país para sumarse a los trabajos. Además se ratificó que dos de sus figuras estarán ausentes por lesión.
Se trata del volante Claudio Aquino, quien según informa Colo Colo está “en etapa de reintegro deportivo por sobrecarga en la rodilla izquierda” y del delantero Maximiliano Romero, que presenta un “edema en el recto anterior del muslo izquierdo” y que está “en tratamiento kinesiológico”.
ver también
Mientras en Copa Chile ataja Eduardo Villanueva, Fernando Ortiz define al portero en la Liga de Primera
La citación de Colo Colo ante Puerto Montt
Una de las novedades que tiene la convocatoria alba ante los salmoneros es la vuelta del defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien dejó atrás sus molestias en la planta y talón del pie izquierdo, que le tuvieron un mes fuera de las canchas. Ocupará el lugar del juvenil Alonso Olguín.
Los futbolistas que tiene a disposición Ortiz para enfrentar a Puerto Montt son los siguientes:
ARQUEROS
- Eduardo Villanueva
- Gabriel Maureira
DEFENSAS
- Matías Fernández Cordero
- Joaquín Sosa
- Jeyson Rojas
- Bruno Torres
- Erick Wiemberg
VOLANTES
- Tomás Alarcón
- Arturo Vidal
- Álvaro Madrid
- Cristian Díaz
- Sebastián Vega
- Vicente Martínez
- Benjamín Pérez
DELANTEROS
- Marcos Bolados
- Gedeón Díaz
- Francisco Marchant
- Lautaro Pastrán
- Yastin Cuevas
- Javier Correa
¿Cuándo juegan los albos?
Por la vuelta de los cuartos de final en Copa Chile, el Cacique enfrenta a Deportes Puerto Montt en el Estadio Monumental este martes 6 de octubre desde las 20:30 horas.
En síntesis
- Colo Colo confirmó su citación de veinte jugadores para la gran revancha ante Puerto Montt.
- El DT Fernando Ortiz no contó con Vozinha ni De Paul, sumado a las bajas de Aquino y Romero.
- La gran novedad en el Cacique es el retorno del defensor uruguayo Joaquín Sosa tras su lesión.