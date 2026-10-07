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“No tuvo que salir al aire”: Nico Peric pide disculpas por polémico gesto con periodista en Radio Pauta

El ex portero se transformó en el tema más comentado de la jornada por su intervención sobre Fran Vargas. Coke Hevia también repudió lo ocurrido

Por Felipe Pavez Farías

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Peric se disculpó por polémico gesto con Fran Vargas
© CapturaPeric se disculpó por polémico gesto con Fran Vargas

Nicolás Peric protagoniza una de las polémicas de la jornada en redes sociales. El ex portero y ahora comentarista de protagonizó un polémico episodio que se desempolvó en X. 

Todo ocurrió en la ex plataforma llamada Twitter donde comenzó a esparcirse una registro de Peric en Radio Pauta. En las imágenes se aprecia como toma de la cabeza a su compañera de panel Fran Vargas. Lo que generó el repudio de inmediato tanto de colegas en pantalla como tras bambalinas.

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El hecho ocurrió el pasado martes 6 de octubre. Pero con el paso de las horas, el breve registro empezó a viralizarse. A tal punto que se volvió tendencia y el nombre de Nico Peric se ubicó entre las tendencias. 

El momento inclusive llegó a superar las 80 mil visualizaciones solo en X. Lo que además dividió las opciones entre los comentarios y la actitud que tuvo el reconocido programa deportivo. 

Las disculpas de Nicolás Peric: Coke Hevia repudió hecho en Radio Pauta

El tema que ante la magnitud de la polémica, Nicolás Peric decidió ponerle el pecho a las balas y pidió las disculpas respectivas por lo ocurrido. 

Yo quiero pedirle disculpas a la Fran Vargas por un acto, una actitud que no tuvo que haber sido y salió al aire”, lamentó el golero. 

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Obvio que sí. Las aceptó y las agradezco, somos amigos”, agregó Fran Vargas bajándole el perfil a lo ocurrido. “Es mi compadre y yo soy su comadre”, agregó Peric. 

Ahora el tono cambió luego que Coke Hevia tomó la palabra. El conductor del espacio lamentó lo ocurrido y recalcó que ese tipo de actos no se deben repetir en ninguna escala. 

El gesto en sí, no importa el contexto, no es válido, no se acepta. Y por algo el Nico ofreció las disculpas. Hay algunos medios preocupados por eso pero ya explicamos lo ocurrido”, sentenció. 

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