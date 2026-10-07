“No tuvo que salir al aire”: Nico Peric pide disculpas por polémico gesto con periodista en Radio Pauta

Nicolás Peric protagoniza una de las polémicas de la jornada en redes sociales. El ex portero y ahora comentarista de protagonizó un polémico episodio que se desempolvó en X.
Todo ocurrió en la ex plataforma llamada Twitter donde comenzó a esparcirse una registro de Peric en Radio Pauta. En las imágenes se aprecia como toma de la cabeza a su compañera de panel Fran Vargas. Lo que generó el repudio de inmediato tanto de colegas en pantalla como tras bambalinas.
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El hecho ocurrió el pasado martes 6 de octubre. Pero con el paso de las horas, el breve registro empezó a viralizarse. A tal punto que se volvió tendencia y el nombre de Nico Peric se ubicó entre las tendencias.
El momento inclusive llegó a superar las 80 mil visualizaciones solo en X. Lo que además dividió las opciones entre los comentarios y la actitud que tuvo el reconocido programa deportivo.
Las disculpas de Nicolás Peric: Coke Hevia repudió hecho en Radio Pauta
El tema que ante la magnitud de la polémica, Nicolás Peric decidió ponerle el pecho a las balas y pidió las disculpas respectivas por lo ocurrido.
“Yo quiero pedirle disculpas a la Fran Vargas por un acto, una actitud que no tuvo que haber sido y salió al aire”, lamentó el golero.
“Obvio que sí. Las aceptó y las agradezco, somos amigos”, agregó Fran Vargas bajándole el perfil a lo ocurrido. “Es mi compadre y yo soy su comadre”, agregó Peric.
Ahora el tono cambió luego que Coke Hevia tomó la palabra. El conductor del espacio lamentó lo ocurrido y recalcó que ese tipo de actos no se deben repetir en ninguna escala.
“El gesto en sí, no importa el contexto, no es válido, no se acepta. Y por algo el Nico ofreció las disculpas. Hay algunos medios preocupados por eso pero ya explicamos lo ocurrido”, sentenció.