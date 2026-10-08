Como consecuencia del deslizamiento de tierra y agua que afectó a los alrededores del recinto, existe la interrogante de si se podrá jugar. Por ahora, nada cambia.

Este sábado 10 de octubre, Universidad Católica debe recibir al Audax Italiano en el Claro Arena, por la jornada 24 en Liga de Primera. Un encuentro que por estas horas está en duda a raíz del aluvión que afectó la tarde de este jueves al sector de San Carlos de Apoquindo.

Según le reportaron a la cadena TNT Sports hace instantes, desde Cruzados indican que tanto el estadio como el Complejo Raimundo Tupper “están bien“, pues alertan que el incidente ocurrió “más hacia al norte“, específicamente en Calle General Blanche.

Por lo mismo y ante las dudas sobre si el partido de Católica con Audax se podrá disputar en tiempo y forma, el periodista Jorge Cubillos indicó que “se monitoreará durante las próximas horas, pero el partido se desarrollaría con normalidad“.

Aunque el reportero advierte que todo quedará en evaluación por parte de la Municipalidad de Las Condes, Carabineros, Bomberos y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), “porque nos consta que el desplazamiento por Avenida Las Flores está muy difícil”.

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Aluvión amenaza duelo de Católica vs. Audax

A la misma hora que la naturaleza provocaba esta tragedia, el equipo que dirige Daniel Garnero iniciaba su entrenamiento en el recinto deportivo. Desde la institución informaron de forma escueta que “se está evaluando minuto a minuto si la realizan completa o deben cortarla antes”.

Hace unos instantes, Católica emitió un comunicado en su cuenta de X, donde reiteran que “nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación“, para luego enviar un mensaje de apoyo a los vecinos del sector por lo que ocurrió.

“Desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”, escribieron desde Cruzados sin entregar mayores informaciones respecto a si finalmente se podrá jugar el duelo ante Audax.

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¿Cuándo debiera jugarse el encuentro?

Si no hay mayores novedades al respecto, el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, por la jornada 24 en Liga de Primera, se debiera disputar este sábado 10 de octubre en el Claro Arena desde las 20:00 horas.

En síntesis