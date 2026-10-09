Germán Codina respondió a la interrogante de si se podrá jugar el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins, marcando que la prioridad es otra. "No puedo dar certezas", afirmó.

Dentro de las múltiples interrogantes que se generaron a raíz del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, la que más preocupa a la ANFP es si es que este viernes 16 de octubre se jugará la Final de Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O’Higginsen el Claro Arena.

Si bien desde Quilín no se han manifestado al respecto, quien sí tomó la palabra fue Germán Codina, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, a quien se le consultó por este encuentro y fue enfático en señalar que no están las condiciones para confirmar si se jugará o no.

“No te puedo dar certezas. Nos encantaría que las condiciones puedan ser las propicias para desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad”, afirmó la autoridad sobre la Final de Copa de la Liga.

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Respecto de las condiciones que podrían permitir que el juego se haga, Codina comentó que “hoy estamos con camiones de alto tonelaje circulando, dificulta que tengamos más gente de infantería presente“, para luego reafirmar las complicaciones que tienen actualmente en Las Condes.

“Hemos tratado de conducir a los voluntarios y evitar que el trabajo que estamos desarrollando genere más problemas para quienes están viendo las labores de limpieza y auxilio a las familias que lo necesitan”, agregó el Delegado Presidencial Metropolitano.

Mientras todo esto sucede, según reporta Radio ADN, en la ANFP tienen planificado para este martes 13 de octubre una visita técnica al Claro Arena, donde hoy está el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), instancia donde se podría definir si es que se juega la final de Copa de la Liga.

En síntesis