La tercera es la vencida: Confirman fecha, estadio y la única señal que transmite final de la Copa de la Liga

La definición entre Coquimbo Unido y O’Higgins finalmente se programó para el 16 de octubre.

Llegó el momento más esperado. La primera final de la Copa de la Liga Marathon fue programada. Tras varios cambios de fecha, fue la propia cuenta oficial de la ANFP la que ratificó el anuncio para el encuentro entre Coquimbo Unido y O’Higgins.

En primera instancia se rumoreó que la definición será el 18 de octubre. Luego por toparse con la fecha del estallido social, se cambió al 17 del mismo mes. Incluso se mostró en las pantallas de HBO Max.

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Sin embargo, hubo que rectificar la fecha y finalmente a la tercera fue la vencida: Ahora la definición de la Copa de la Liga quedó programada para el 16 de octubre en el estadio Claro Arena. Por lo que no se mueve más del calendario… de momento.

A través de sus redes sociales, y en conjunto con TNT Sports, se oficializó que la final entre piratas y rancagüinos se jugará a las 20:30 horas.

El aforo designado es de 16 mil fanáticos y desde el jueves se indica que comenzará la venta de entradas para ambos elencos.

¿Quién transmite la final de la Copa de la Liga?

Este viernes 16 de octubre se vivirá un día histórico para el fútbol chileno ya que será la primera final de la Copa de la Liga, el torneo que se creó justamente en 2026.

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Coquimbo Unido y O’Higgins serán los encargados de animar la definición del torneo que está programada a las 20:30 horas.

Ahora la única señal que transmitirá el encuentro será HBO Max. Lo que ya fue confirmado por TNT Sports. Por lo que los usuarios que tengan la señal deben activar su acceso en su respectivo operador de cable.