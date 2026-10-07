Los piratas recibirán al Cacique en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso este domingo 11 de octubre.

Coquimbo Unido y Colo Colo jugarán este domingo 11 de octubre en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso uno de los buenos partidos de la fecha 24 de la Liga de Primera 2026, jornada en que el Cacique buscará volver a los triunfos tras dos empates al hilo en el torneo.

Para este duelo los piratas deberán cumplir con una severa sanción tras los graves hechos ocurridos el pasado 30 de agosto ante Huachipato. En esa ocasión cayeron fuegos artificiales desde la galería e incluso el arquero Christian Bravo tuvo que salir en ambulancia por lo mismo.

Pese a la tremenda demora para dar con los castigos, finalmente la ANFP hizo oficial en sus canales las sanciones que cayeron contra el equipo de Hernán Caputto. Y ojo, que deberá ser aplicadas para el duelo ante Colo Colo de unos días más.

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Colo Colo visitará a un Coquimbo castigado en el Francisco Sánchez Rumoroso

La ANFP resolvió que los 2.765 hinchas que fueron controlados como ingresados a la Galería Norte ante Huachipato se les aplique la prohibición de ingreso a los siguientes dos partidos de Coquimbo Unido.

Coquimbo deberá pagar ante Colo Colo las sanciones de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. | Foto: Photosport.

Así las cosas, estos hinchas piratas no podrán ingresar al estadio para los duelos ante los albos de este domingo y ante Ñublense el 25 de octubre en Chillán. “Los números de cédulas de identidad de los dos mil setecientos sesenta y cinco (2.765) adherentes del club Coquimbo Unido se encuentran detallados en nómina adjunta a la presente sentencia”, detalla el documento.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo Unido?

Albos y piratas se verán las caras este domingo 11 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis