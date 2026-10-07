Lamentablemente las fuertes lluvias obligaron a suspender esta revancha de cuartos de final de la Copa Chile 2026, justo cuando quedaba todo un segundo tiempo por jugar.

Las fuertes lluvias hicieron de las suyas en esta Copa Chile 2026, obligando a suspender la revancha por los cuartos de final entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. Y es que la cancha del Monumental simplemente no aguantó, por lo que no quedó otra que detener el partido.

El Cacique lo ganaba por 1-0 gracias a un solitario gol de Javier Correa (2-0 en el global), por lo que estaba dando un paso importante hacia las semifinales. Sin embargo, la gran cantidad de agua en la cancha no estaba permitiendo dar el mejor espectáculo.

Todo esto ha desperado el enojo en las huestes colocolinas, sobre todo porque desde un principio estaba clarísimo que no iba a poder jugarse del todo bien este compromiso.

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El enojo que reina en Colo Colo tras la suspensión

Julio Rodríguez contestó el llamado de RedGol para analizar esta situación, afirmando que “era muy peligroso para los jugadores, porque hay jugadas en las cuales se tienen que barrer, ir al piso, luchar entre ellos y pelear. En el fondo no es un partido de fútbol, sino una lucha permanente”.

Por su parte Sebastián Toro declaró a nuestro sitio que “no se debió jugar. Viste el partido, no se puede jugar: la pelota se queda atrás. No se debió jugar, pero es otra del fútbol chileno”.

Las lluvias obligaron a suspender el partido entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt. | Foto: Photosport.

“Si la cancha ya la venían arreglando, ¿para qué obligan a jugar este partido si la cancha va a volver a quedar mala? Había mucho barro y estaba muy resbaloso. Es peligroso jugar así”, agregó el ex defensor de los albos.

Para cerrar Eddio Inostroza decidió ver el vaso medio lleno, afirmando que “a Colo Colo le favorece el hecho de que juegue en su casa con la cancha seca, de todas maneras. Hay personas que pueden solucionar ese tema de la cancha, porque hay buenos profesionales ahí”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán al ruedo ante Coquimbo Unido este domingo 11 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis