Dos goles en menos de diez minuto: Antofagasta no perdona a la U y toma ventaja en llave de Copa Chile

El elenco de Luis Marcoleta aprovechó los errores en la zaga azul y sacó ventaja con tantos de Tapia y Bandez.

Deportes Antofagasta sorprendió a Universidad de Chile con una ráfaga mortal en el ataque. Es que en menos de diez minutos, el elenco de Luis Marcoleta se puso en ventaja y empieza a inclinar la llave de cuartos de final de Copa Chile.

En el primer tiempo, ambos equipos entraron con el cuchillo entre los dientes y no cedieron ningún centímetro. Lo que se reflejo en el poco peligro en los arcos.

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Pero en el segundo tiempo, el partido cambió totalmente. Es que Antofagasta asumió el protagonismo y fue en busca del triunfo ante el elenco de Fernando Gago.

Primero en el 53’, y cumpliendo la inexorable ley del ex, Bastian Tapia saltó más alto que toda la defensa azul y logró marcar el 1-0 para los Pumas. Lo que desató los festejos para los hinchas que repletaron el Calvo y Bascuñán.

Incluso provocó los reclamos entre los mismos defensas del Romántico Viajero al dejar saltar solo al formado en la U y permitir la apertura del marcador.

Pero mientras la U todavía intentaba reordenarse tras el primer golpe, llegó el segundo tanto de los locales. Ahora con gran jugada de Brayan Hurtado, terminó con habilitación para José Bandez que con certero toque en el área puso el 2-0 en el 57’.

🤯🏆⚪🔵 LOS PUMAS SACAN UNA BUENA VENTAJA EN LA SERIE Bastián Tapia, con un certero cabezazo, y José Bandez, que estaba en el lugar y el momento indicado, asestaron dos golpes certeros para que Deportes Antofagasta se ponga 2-0 ante #LaU en este #MatchdayMiércoles de la #CopaChileCocaColaZeroAzúcar 2026. El duelo entre Pumas vs. Azules se verá en exclusiva y en Full HD por HBO MAX. Si cuentas con TNT Sports Premium, accede con los datos de tu cableoperador y míralo sin pagar más. Entra a https://t.co/5VBUvOrYDY y conéctate. #ExclusivoHBOMax. — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 7, 2026

¿Cuándo es la revancha de Copa Chile entre la U y Antofagasta?

Según indica el calendario de la Copa Chile, la revancha entre Universidad de Chile y Antofagasta está programada para el próximo 21 de octubre.

De mantenerse este resultado, la U necesita ganar por al menos dos goles para forzar los penales. Ahora un triunfo por tres o más tantos, le permitirá avanzar a semifinales.