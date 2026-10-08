El delantero de Defensa y Justicia no olvida su estadía en el Romántico Viajero.

Pueden sacar a Leandro Fernández de Universidad de Chile, pero no pueden sacar a Universidad de Chile de Leandro Fernández. Así lo manifestó una vez más el propio delantero.

Luego de estar tres años con buen rendimiento en los Azules, ganándose el cariño de los hinchas del Bulla. Sin embargo, a comienzos de este 2026, Francisco Meneghini le comunicó que no lo tendría considerado. Por esta razón, el Lea debió volver a Argentina.

El cariño de Leandro Fernández por la U

Han pasado los meses, pero ni los fanáticos olvidan a Leandro Fernández, ni Leandro Fernández olvida a Universidad de Chile. Es que si bien hoy está en Defensa y Justicia, sus sentimientos todavía se encuentran en el CDA. Así lo manifestó en una entrevista con ESPN.

“Me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Tengo un amigo que siempre me escribe, que significa mucho para la U, y siempre tengo una buena relación. La gente me tiene un gran aprecio, creo que me fue bien y tengo un cariño muy lindo con ellos“, explicó Fernández.

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Pese a que recordó que no pudieron conseguir el título nacional, igual sacó pecho por sus títulos con el León. “Me fue bien. No logramos el objetivo que fue en 2024 salir campeón, por muy poco, pero después salimos campeones de Copa Chile y de la Recopa contra Colo Colo“, remarcó.

Leandro Fernández jugó 100 partidos en Universidad de Chile, marcando 33 goles y entregando 23 asistencias. Por esta razón eligió a Chile como el país donde mejor estuvo en el extranjero. También jugó en Inter de Porto Alegre en Brasil, Nacional de Uruguay y Tijuana de México, entre otros.

Fernández fue muy feliz en U. de Chile. Imagen: Photosport

“Sí, fueron tres años hermosos, de principio a fin. La verdad que muy lindos. La pasé muy bien yo, la familia y tenemos un cariño muy grande. Cada vez que podemos vamos, visitamos a los amigos. Tenemos nuestra casa allá también, así que cada vez que podemos vamos”, cerró Leandro Miguel Fernández.