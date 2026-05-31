El ex azul no logró afianzarse en Argentinos Juniors y otro elenco de ese país busca su carta para el segundo semestre,

Leandro Fernández no lo ha pasado bien este 2026. Si a inicio de año fue Francisco Meneghini quien lo sacó de U de Chile, en su nuevo club tampoco ha tenido continuidad y está a un paso de decir adiós.

En Argentinos Juniors la suerte del Lea no ha cambiado y con solo 10 participaciones en duelos oficiales, ha estado lejos de la titularidad. Es ahí donde el mercado invernal le brinda una nueva oportunidad.

Las grúas se mueven rápido en el fútbol argentino y pese a que en su momento lo pusieron en la órbita de la Liga de Primera, el ex azul seguiría en su país. Un humilde club que pelea el descenso aparece en el horizonte.

Leandro Fernández se acerca a nueva camiseta

Tras su irregular semestre con Argentinos Juniors, Leandro Fernández es una clara opción para reforzar a Aldosivi en el mercado de pases invernal. El Lea busca salir de su equipo, donde este 2026 poco y nada ha gravitado.

Fernández en el Bicho Colorado.

“Aldosivi tiene negociaciones avanzadas por Leandro Fernández. Se trabaja con Argentinos Juniors para que el delantero llegue a costo cero”, reportó Germán García Grova, periodista de TyC Sports.

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El Lea lo pasa mal con su presente y atrás quedaron sus grandes jornadas en U de Chile, donde alcanzó al decena de partidos y se ganó el corazón del hincha. Con 33 goles en el Romántico Viajero, hoy no es opción para volver al equipo que dirige Fernando Gago.

Fernández y su último paso por la U /Photosport

El fútbol argentino estará de baja un buen rato para dar paso a la participación de la selección en el Mundial 2026. Sin embargo, la suerte de Leandro Fernández podría quedar definida en las próximas jornadas.

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