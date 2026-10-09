En el Cacique tienen varias materias que resolver para el final de 2026, entre ellas la del delantero uruguayo que llegó a 19 conquistas en la temporada y la del Tigre, quien suma 15 anotaciones en los albos. ¿Qué pasará?

Colo Colo todavía no toma una determinación en torno a la continuidad de Maximiliano Romero, mientras que Salomón Rodríguez sigue rompiendo redes en la primera división de Uruguay. El Tigre ha anotado 15 tantos en la temporada, pero su préstamo en el Cacique finaliza en diciembre de 2026.

Y Argentinos Juniors tasó su opción de compra en un millón y medio de dólares. Una cifra que parece lejos del alcance de la billetera de Blanco y Negro. Aunque Aníbal Mosa, el presidente de la concesionaria, se ha cansado de decir que todas las renovaciones se decidirán al final de la campaña.

Por lo pronto, el charrúa Salomón Rodríguez anotó un gol con toques de Superclásico del fútbol chileno. El ariete de 26 años marcó el único tanto del Montevideo City Torque en la victoria por 1-0 frente a Danubio. El cronómetro marcaba 59 minutos.

Así festejó Salomón Rodríguez ante Danubio. (Foto: Liga Uruguaya).

Y la asistencia llegó mediante un tiro de esquina de Gonzalo Montes, mediocampista que está cedido por Universidad de Chile. Rodríguez encontró el espacio y anticipó a todos en el primer palo para vencer la resistencia del golero Mauro Goicoechea.

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Decide Colo Colo: Salomón Rodríguez le saca ventaja goleadora a Maxi Romero

En Colo Colo hay varias definiciones para el término de 2026, incluidas las situaciones de Maxi Romero y Salomón Rodríguez. Eso sí, según el representante del uruguayo, Eddy Mastrángelo, Montevideo City Torque tiene una opción de compra estipulada en el contrato de préstamo.

Por lo pronto, el Rey Salomón suma 19 conquistas a lo largo de la temporada contra las 15 anotaciones que contabiliza el Tigre Romero. Habrá que ver si el charrúa tiene una nueva chance en el Cacique o si definitivamente no volverá a Pedrero.

Maxi Romero celebra junto a Marcos Bolados, otro que debe negociar su continuidad en el Cacique. (Felipe Zanca/Photosport).

En el caso de Romero, en caso de que el Eterno Campeón no active la cláusula para adquirirlo, debería volver a Argentinos Juniors, donde podría ser compañero de Brayan Cortés. Aunque quizá sea el Indio el que allane el camino para la continuidad del atacante. Todo está en materia de evaluaciones.

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