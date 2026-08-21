A días del Superclásico 200 ante la U el atacante argentino fue consultado sobre la posibilidad de que el Cacique compre su pase luego que finalice su préstamo.

Maximiliano Romero viene siendo toda una prenda de garantía en la delantera de Colo Colo. Cuando cayó la suspensión contra Javier Correa, el ex O’Higgins dio un paso al frente y se matriculó con varios goles para mantener al Cacique en lo más alto.

Lamentablemente, su permanencia en el Popular tiene fecha de caducidad. Su préstamo desde Argentinos Juniors finaliza en diciembre de este año, cosa que podría cambiar si es que los albos pagan una buena suma.

Hablamos de 1,5 millones de dólares que el Cacique debe poner sobre la mesa para ejercer su opción de compra para quedarse con el delantero. Y ojo, que Romero tiene bien claro cual es su deseo pensado en el futuro.

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Maxi Romero le avisa a Colo Colo que quiere quedarse

En charla con TNT Sports el jugador de 27 años afirmó que “todo delantero quiere estar en Colo Colo. Si bien este año no se jugó copa internacional, si todo nos va bien, el próximo vamos a poder representar a Colo Colo afuera del país”.

Sobre la posibilidad de quedarse para jugar la Copa Libertadores del próximo año, el Tigre avisó que “no depende de mí, pero yo más que feliz de quedarme”.

Maximiliano Romero lleva 14 goles con la camiseta de Colo Colo. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Romero respondió a las comparaciones con Javier Correa, su competencia en el ataque del Cacique. “Somos totalmente diferentes. Para mi gusto, él es más técnico, tiene más calidad con la pelota. Yo soy más de picar al espacio, de buscar pelotas en profundidad”, concluyó.

Maximiliano Romero en este 2026 con la camiseta del Popular ha jugado un total de 27 partidos, siendo 18 por la Liga de Primera, cinco en Copa Chile y uno en la Copa de la Liga. Suma 14 goles y dos asistencias en 1948 minutos de acción.

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En síntesis