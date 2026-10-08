En hechos que se están investigando, jugadores del equipo local se vieron involucrados en actos de violencia con policías en zona mixta.

Deportes Antofagasta logró un triunfazo en Copa Chile, luego de derrotar a U de Chile por 2-0. Pero las celebraciones pasaron a momentos de tensión y alerta en el Estadio Calvo y Bascuñán, con incidentes post partido con Carabineros.

En un registro compartido inicialmente por el medio A Todo Deporte Antofagasta, durante una entrevista se ve a una mujer alertando bataola en los pasillos del estadio. Fue ahí que se cerró la conferencia y partieron todos al lugar de los hechos.

“Le están pegando al Bastián (Tapia) y a todos los jugadores, le están pegando los pacos”, acusó la mujer, agitada por lo ocurrido. Posteriormente se informó que el central ex U de Chile y Zacarías Abuhadba habrían estado involucrado en el incidente con los policías.

Video: así alertaron por incidentes en Antofagasta

Sin un versión oficial de dónde comenzaron los incidentes, jugadores de Deportes Antofagasta se vieron enfrascados con Carabineros en zona mixta post partido. El duelo de Copa Chile ante la U terminó con polémica.

Tras lo ocurrido en el Calvo y Bascuñán, Javier Valenzuela, vicepresidente de Antofagasta, dijo que “nos enteramos, yo estaba en el camarín con Luis Marcoleta en la conferencia posterior, algo nos comentaron y contacté a Fabián Manzano para saber la situación que ocurrió”.

“Vamos a conversar, entiendo que era con Bastián y Zacarías en el entrenamiento, los voy a contactar, espero que no haya pasado a mayores y aprendamos… Algo pasó, pero queremos saber qué para tener más información”, dijo a Liga Sports.

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Por su parte, Luis Marcoleta, DT puma, dijo que “hay un sinfín de trabajo que se desconoce. Nosotros esperamos seguir equilibrados porque este grupo lo que más quiere es ver lo más alto a Antofagasta. Se sacan la mugre todos los días”.