Tras el 2-0 en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán por la Copa Chile el entrenador azul tuvo que poner la cara.

Universidad de Chile sufrió un verdadero mazazo en su visita a Deportes Antofagasta por la ida de los cuartos de final de la Copa Chile. Los azules tuvieron una baja presentación en el Calvo y Bascuñán, cayendo por 2-0 y dejando cuesta arriba la opción de clasificar a las semifinales.

Lamentablemente el equipo de Fernando Gago estuvo lejísimos de su mejor versión, algo que el propio entrenador argentino no dudó en afirmar tras la derrota.

Aunque ojo, en conferencia de prensa el DT de los azules también destacó las virtudes del cuadro dirigido por Luis Marcoleta, elenco que si bien batalla por ascender en la Primera B, está muy bien trabajado según Gago.

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Fernando Gago eleva a Antofagasta luego de caer con Universidad de Chile

El DT argentino aseguró a los medios que “tenemos que remontar un 2-0, y lo vamos a ir a remontar con autoridad y con juego. Es lo que vamos a plantear de acá hasta que tengamos la revancha”.

Fernando Gago deberá saber remontar un 2-0 para seguir vivo en Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

“Antofagasta es un equipo que está trabajado. No tiene nada que ver que sea de Primera B. Es un equipo que está trabajado, que hace muchos partidos que no tiene una derrota, está muy bien en su campeonato”, agregó.

Para cerrar, el entrenador de la U afirmó que “si en el fútbol de hoy no se empareja corriendo y no se empareja jugando, independientemente de la división, está muy claro que los partidos son parejos”.

¿Cuándo se jugará la revancha entre Universidad de Chile y Antofagasta?

Azules y Pumas se verán las caras otra vez el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas en estadio todavía por confirmar. El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor entre Coquimbo Unido y Unión La Calera.

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En síntesis