El delantero reveló que pudo ir a Independiente, pero él manifestó su intención de mantenerse y luchar en la U.

Juan Martín Lucero es protagonista en la crítica de los hinchas por la mala campaña de Universidad de Chile, donde el argentino llegó como fichaje estrella y no ha podido rendir.

Por lo mismo, llamó la atención que llegaron ofertas para llevarse al delantero, algo que confirmó el propio atacante en conferencia de prensa, con una especial petición.

El ex Fortaleza tiene contrato hasta fines de 2027 con la U, por lo que asegura que quiere seguir en el club, por lo que el llamado de Independiente confesó que le pasó la pelota a la dirigencia.

Juan Martín Lucero quier dar la pelea en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Lucero desechó ir a Independiente

Juan Martín Lucero confirmó que en la última ventana del mercado de fichajes pudo salir a Independiente, pero que pesó más la opción de seguir en la lucha en U de Chile.

“Fue una oferta real pero yo dejé todo en manos de la U, que ellos decidieran, yo dije que quería continuar, pero lo dejé en sus manos para que decidan, yo quería seguir, estoy contento y feliz”, explicó Lucero.

Si bien confirmó que no ha sido su mejor temporada y que está en deuda como refuerzo de la U, su decisión es seguir luchando para dar vuelta su situación y poder ser goleador.

“Sin duda, como dije, siempre estoy feliz en el club, me han tratado muy bien, por eso estoy agradecido y quiero continuar”, detalló el argentino.