Información revela que el argentino buscó frenar el fichaje de Maxi Romero en Macul, aunque hubo rápido portazo.

Juan Martín Lucero no ha respondido a sus credenciales en U de Chile y su continuidad en el equipo parece cada vez más lejos. Es ahí donde surgió un nuevo antecedente sobre el arribo del goleador al CDA, desde Fortaleza de Brasil.

Es que el argentino pujó por su regreso a Colo Colo a inicio de temporada, mismo club con el que tuvo lío económico para irse a Brasil en su momento. Lucero quiso volver y se ofreció mientras el Cacique negociaba con Maximiliano Romero.

“Mientras el Cacique gestionaba su arribo (Maxi Romero), Daniel Morón recibió una llamada que pudo truncar el fichaje del atacante: Juan Manuel Lucero, quien, paralelamente negociaba con Universidad de Chile”, desclasificó La Tercera.

El deseo de Juan Martín Lucero y el portazo albo

Según al citada fuente, Juan Martín Lucero le expresó a Daniel Morón el deseo de recalar en Colo Colo. Eso sí, hubo un fuerte nombre en Macul que se negó la movida y le dio un portazo al actual delantero de la U.

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“Se ofreció para retornar a Macul, donde había dejado recuerdos dispares. Le avisó cuánto le ofrecía la U y que si se lo igualaban, partía al Cacique”, dice el citado medio.

Según la información, hubo una rápida negativa, ya que “más allá de la intención (de Lucero), Aníbal Mosa se opuso. En Pedrero no estuvieron dispuestos a satisfacerle el capricho”.

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Lucero fue campeón y anotó 24 goles en Colo Colo, pero su polémica salida pesó a la hora de un regreso. Luego de ser adquirido por los albos, con una opción de compra de cerca de US$ 900 mil, el argentino negó el acuerdo y se fue “a la mala” a Fortaleza.