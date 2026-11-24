Goleador de Colo Colo criticó al periodismo deportivo en Chile y ejemplificó desclasficando encontrones con el hombre de TNT Sports.

Javier Correa sacó el habla tras un año donde cargó siempre contra la prensa y, con Colo Colo ya campeón, se animó a dar un nombre. El delantero albo repasó sus encontrones con Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports.

Durante su participación en el programa Tipsters, el goleador albo despachó fuertes dichos contra los comunicadores, los mismos que le dan voz a jugadores en sus peores momentos y también información a los hinchas.

Correa partió diciendo que “cada cosa que digamos, hacemos y hasta a veces no haces, sale. Tenés a seis, siete vagos afuera que tienen que rellenar un programa, algo tienen que decir”, dijo ante las risas de los presentes, como Esteban Paredes.

Javier Correa y el encontrón con Arrieta

Siguiendo con sus particulares frases, Javier Correa agarró a Daniel Arrieta y no lo soltó más. Criticó al periodista de TNT Sports ejemplificando con un cruce entre ambos, tras información que dio el comunicador.

Foto: Instagram / Photosport.

“Me siento tres veces por mes con Aníbal (Mosa) a comer, no hablo de fútbol, de la vida. Dani Arrieta, este loco, dijo que me quería ir, ¿cómo hacés para decir ‘no’? Pero tiene que rellenar, él está todo el día ahí, está para meterle un coscacho”, dijo.

Siguiendo con sus críticas al hombre de TNT Sports, el delantero que no jugará más este año por lesión contó otra anécdota. Ahí aseguró que “yo lo agarré en el túnel, lo abracé con cariño, le dije: ‘Qué sabés vos, si vos no estuviste'”.

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“Es verdad, pero tienen que rellenar un programa y tiran, total pegan, la gente no sabe y come. A mí me ponen un micrófono y me mando 200 cagadas”, cerró el polémico delantero de Colo Colo.