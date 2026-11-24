El español Francisco Pérez Lázaro llegó a Chile para liderar deportivamente a la UC, bajándole de entrada el pulgar un refuerzo.

Universidad Católica comienza a vivir una nueva era deportiva con el arribo de Francisco Pérez Lázaro. El español ya está en Chile para oficiar de Gerente Deportivo en la escuadra cruzada, reemplazando de manera definitiva a José María Buljubasich.

Y a la hora de tomar decisiones el nuevo dirigente no quiere perder el tiempo. Es más, ya comenzó a descartar algunos nombres que en algún momento empezaron a rondar en San Carlos pensando en el 2027.

La idea en la precordillera es achicar el margen de error para la próxima temporada, donde la idea es por fin volver a ser protagonistas tras varios años sin ganar una sola copa.

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Francisco Pérez Lázaro descarta el primer fichaje de Universidad Católica

De acuerdo a información entregada por el periodista Renzo Lucceve, el nuevo gerente deportivo de la UC le bajó el pulgar a Arnaldo Castillo, delantero chileno-paraguayo de O’Higgins, quien habría recibido el llamado de Javier Furwasser.

“El nuevo gerente deportivo desestimó negociar por el delantero que finaliza contrato en O’Higgins este 2026. Me comentan que la decisión por el momento es darle prioridad a otras zonas de la cancha”, detalló comunicador.

Arnaldo Castillo ya no corre como posible refuerzo para Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Arnaldo Castillo llegó a O’Higgins en el 2023 y con los celestes ha jugado 138 partidos con 35 goles y once asistencias. Finaliza su contrato ahora en diciembre y ya se habla de una posibilidad de saltar al extranjero para la próxima temporada.

El próximo partido de Universidad Católica

Los cruzados saldrán a la cancha este domingo 29 de noviembre a las 18.00 horas ante Huachipato en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis