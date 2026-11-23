El nuevo gerente deportivo Francisco Pérez Lázaro liderará la reestructuración que habrá en el plantel y cuerpo técnico de cara a la próxima temporada.

La goleada sufrida ante Colo Colo y la posibilidad concreta de no quedarse con el cupo directo a la fase de grupos en Copa Libertadores apuró los tiempos en Universidad Católica, donde ya tomaron decisiones con miras a la temporada 2027.

Es que según reporta el diario La Tercera, el nuevo gerente deportivo de Cruzados, el español Francisco Pérez Lázaro, tendrá en sus manos la misión de realizar una reestructuración total en el club, tanto en el plantel de jugadores como el cuerpo técnico.

Sobre esto último, según le indicaron al medio fuentes dentro de Católica, “lo más probable es que Daniel Garnero deje el club una vez que finalice la temporada, porque consideran que ya cumplió un ciclo, además del desgaste evidente que se vive al interior del plantel”.

En esa línea, la publicación agrega que “en la UC señalan que es mejor iniciar un nuevo proceso, con un nuevo entrenador que sea del gusto de la recién entrante secretaría técnica de Pérez Lázaro“. Así las cosas, en diciembre se despide el DT argentino.

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Católica pasará la podadora con su plantel para 2027

Respecto de los futbolistas que se marcharán de San Carlos de Apoquindo, el matutino advierte que al menos 10 de los 14 que terminan contrato a fin de temporada, dejarán definitvamente la institución. Una lista que encabeza Gary Medel.

Además del Pitbull, otros futbolistas que dejarán Católica son Darío Melo, Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Agustín García Basso, Tomás Asta-Buruaga, Bernardo Cerezo, Eugenio Mena, Agustín Farías, Alfred Canales, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas, Martín Gómez y Diego Valencia. De ellos, sólo cuatro se quedarán.

Otros futbolistas que tienen asegurada su continuidad en la UC para 2027 son los argentinos Justo Giani y Fernando Zampedri, además de valores como Jimmy Martínez, Vicente Bernedo, Branco Ampuero, Sebastián Arancibia, Jhojan Valencia, Juan Francisco Rossel y Matías Palavecino, que tiene vínculo hasta 2028.

En síntesis