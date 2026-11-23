El volante "canario" Danilo Catalán utilizó sus redes sociales para criticar la actitud de sus pares loínos tras la definición por el título en Primera B. "Que lástima tenerlos de compañeros", afirmó.

Más allá que desde Cobreloa hicieron públicas sus disculpas hacia Humberto Suazo, técnico de San Luis de Quillota, por las burlas subidas de tono que profirieron los futbolistas loínos tras ganar el título de Primera B, en el plantel canario no perdonan y olvidan.

Muestra de aquello es que el experimentado volante Danilo Catalán utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse con furia en contra de la actitud de sus pares loínos quienes gritaron cánticos como “un minuto de silencioooo, pa’l Chupete que está muerto” o “Que la chu…” y “Chupete y la conch…”.

El volante de San Luis reposteó en sus stories una publicación de la cuenta @amoryversos que en un fondo negro tenía un círculo de flechas y la frase “hagan bien las cosas, la vida devuelve todo“, para luego lanzarse contra los Zorros del Desierto.

“Qué lástima tener compañeros de profesión tan flaites e imbéciles“, expresó el jugador canario. Luego compartió una publicación de su club y escribió la siguiente frase: “Respeto, eso marca la diferencia“.

San Luis debe reponerse tras perder final de Primera B

Pese a que el dolor permanece en las huestes quillotanas, los dirigidos por Chupete deben reponerse rápidamente para enfocar sus fuerzas en las semifinales de la Liguilla por el segundo ascenso a Liga de Primera.

Al perder la final por el título, San Luis entra directamente en semifinales, donde sus eventuales rivales puede estar entre un amplio arco de rivales, como Magallanes, San Marcos de Arica, Deportes Recoleta o Copiapó. La ida será de visitante y la revancha en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

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En síntesis