El samurái azul destacó la labor del portero de Colo Colo y lo aplaudió por sus voladas bajo los tres palos.

Colo Colo superó de principio a fin a Universidad Católica. El elenco de Fernando Ortiz dominó a los cruzados y ahora lo venció por 3-0, extendiendo la celebración de la estrella 35.

Presentación donde destacó Maximiliano Romero por su triplete, y que hace olvidar la ausencia de Javier Correa que recién volverá para el 2027.

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Sin embargo, hubo otro que destacó en Colo Colo y fue nada menos que Vozinha. El portero de Cabo Verde se alzó como titular y demostró que no es casualidad el sexto lugar que sacó en el Balón de Oro entre los mejores porteros del año.

Así lo destacó a tal punto un referente de Universidad de Chile como Johnny Herrera. El samurái azul no escatimó en elogios y destacó la presentación del golero de 40 años.

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Los elogios de Johnny Herrera sobre Vozinha

“Es un arquero que está empoderado en el arco. Saca cosas que no están en el libreto”, lanzó de entrada Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos. “Normalmente le dicen que se quede en el arco, pero Vozinha arriesga más. Eso me agrada mucho”, destacó Herrera sobre las voladas que se mandó Vozinha.

Incluso tuvo palabras para el estilo que se ha asumido generalmente por los porteros y hasta le mandó un tirón de oreja a otro canterano albo que perdió el puesto ante Josimar Días.

“Esta muy de moda el estilo de Ter Stegen y Neuer, como lo hace Gabriel Maureira, sin desmerecerlo. Ahora Vozinha es un arquero distinto, valiente y salvó hasta el 1-1”, enfatizó.