El defensor de 20 años disfrutó la victoria alba ante los Cruzados, se refirió a Vozinha y apuntó a la nueva meta que se trazaron en el plantel del Eterno Campeón.

Colo Colo tuvo que afrontar la ausencia de Arturo Vidal en el partido que le ganó con mucha contundencia a Universidad Católica y el elegido para reemplazarlo fue Iván Román. El seleccionado chileno jugó los 90 minutos en el estadio Monumental y colaboró para mantener el arco invicto.

Luego del partido, Román sacó cuentas alegres de este clásico que disputó por completo frente a los Cruzados. “Muy contento, pude jugar de titular y hacer un buen partido. Pero lo más importante es el equipo. Lo hicimos muy bien”, apuntó el zaguero central de 20 años en TNT Sports.

“Hicimos las cosas que nos pidió el profesor y sacamos este clásico adelante”, añadió Román, quien ha sumado 527 minutos desde que se incorporó al Cacique a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil. Tiene claro que llegó en un momento complicado para ganar continuidad de inmediato.

Iván Román marca a Clemente Montes en el clásico ante Católica. (Felipe Zanca/Photosport).

Sobre ese tema, el defensor surgido en las inferiores de Palestino planteó que “el equipo ha funcionado muy bien en el año, era muy difícil llegar y entrar. Llevo dos meses aquí, me he preparado de la mejor manera”. Son 11 partidos los que el Charrúa Román lleva en el Eterno Campeón.

“Gracias a dios el profe me dio la oportunidad y pude hacerlo de la mejor manera”, afirmó Román en esa entrevista que le concedió al periodista Daniel Arrieta en la zona de camarines del estadio Monumental.

ver también La emoción de Jeyson Rojas tras ser capitán de Colo Colo ante la UC: “Frutos del trabajo”

Iván Román elogia a Vozinha tras la victoria de Colo Colo vs Católica

Además de Iván Román, la retaguardia de Colo Colo vs Universidad Católica tuvo otro punto alto: el portero Vozinha, quien tuvo varias intervenciones para dejar invicto el arco del Cacique. Como un remate lejano del colombiano Jhojan Valencia que el caboverdiano mandó al córner.

O un achique espectacular que le hizo a Fernando Zampedri, a quien también le sacó un tiro de chilena. También descolgó varios centros y puso en práctica salidas rápidas con saques que incluían un guatazo en el césped del estadio Monumental.

Vozinha ataja un cabezazo de Juan Ignacio Díaz en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

“Vozinha es un compañero más. Se lleva muy bien con el grupo, se adaptó muy bien y entiende el idioma muy bien. No hay mucho problema con eso”, manifestó Román sobre el meta africano de 40 años, quien ya está muy afiatado en el vestuario.

Iván Román lucha con Clemente Montes. (Felipe Zanca/Photosport).

Su futuro en el Cacique también fue tema para el marcador central. “Tengo contrato hasta junio del otro año y pienso en el día a día. Obviamente ganar estos partidos del campeonato, pero el objetivo principal es ganar la Copa Chile. Colo Colo donde esté debe apuntar a salir campeón”, sentenció Iván Román con el apetito voraz tras sumar 90 minutos en los albos.

ver también Álvaro Madrid se refiere a su continuidad en Colo Colo: “Tengo buena comunicación con mi representante cuando algo es real”

Revisa el compacto del triunfo de Colo Colo vs Universidad Católica

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

A falta de dos fechas, Colo Colo ya es campeón y suma 64 puntos.