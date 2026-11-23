DT cayó en casa ante el que era colista en ese entonces y la dirigencia no perdonó. Restan dos duelos claves rumbo al objetivo de ir a Copa Sudamericana.

Palestino no levanta cabeza en la Liga de Primera y tras años clasificando a copas internacionales, hoy está fuera del objetivo, a dos fechas del final. Por eso en la dirigencia golpearon la mesa.

Tras la última derrota ante Unión La Calera, en La Cisterna, los árabes terminaron su vínculo con Guillermo Farré. El entrenador argentino no va más en el equipo, tras haber arribado en abril pasado en lugar de Cristián Muñoz.

“La paciencia en La Cisterna se agotó. La directiva de Palestino optó por despedir a su técnico, Guillermo Farré“, informó ADN Deportes, pese a que el DT había dicho tras el último partido que seguía firme para revertir el mal momento.

Los números que condenaron a Farré en Palestino

Guillermo Farré llegó incluso a ser cuarto de la Liga de Primera, pero en la etapa final del torneo se fue a pique. Los últimos seis partidos sin conocer de triunfos fueron claves para sentenciar el adiós.

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“Nos queda bronca porque te hacen el gol a última hora. La autocrítica es que no me expulsen un jugador, así hay más posibilidades de ganarlo, hay que seguir trabajando porque es una cuestión emocional. Claro que lo vamos a levantar”, dijo el DT tras el último duelo.

Ahora el Tino debe anunciar oficialmente los cambios y al nuevo estratega para las dos últimas fechas. El equipo tiene 38 puntos y está a dos de Copa Sudamericana, con numerosos clubes peleando ese cupo.

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En cuanto a los siguientes desafíos, los árabes visitarán a Audax Italiano en la penúltima fecha, equipo que se juega el descenso. Para cerrar, Palestino recibirá a Everton, rival directo por copas internacionales.