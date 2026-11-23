El entrenador de los albos se refirió escuetamente a la opción de fichar al delantero chileno para la temporada 2027.

Una fiesta (con el lunar de los delincuentes que detonaron fuegos artificiales en las tribunas) se vivió este domingo en el estadio Monumental, donde Colo Colo festejó su estrella número 35 con una goleada ante Universidad Católica.

Los albos le pasaron por encima al conjunto cruzado, ya que se impusieron por 3-0 con un triplete del delantero argentino Maximiliano Romero.

La victoria fue analizada en la sala de conferencia de prensas por el renovado entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, quien también fue consultado por los posibles fichajes de cara a 2027.

ver también Arturo Vidal golpea y le abre la puerta a su retiro inmediato del fútbol: “Sé que me queda poco”

Fernando Ortiz se hace el loco con Alexis Sánchez

La última pregunta que le realizaron al Tano Ortiz en la conferencia de prensa fue sobre la opción de fichar a Alexis Sánchez de cara a 2027, debido a que el delantero no está cómodo en CF Montreal.

“No estoy en el momento para pensar sobre lo que puede surgir en el día de mañana. Mi cabeza está puesta en el día martes, para volver a entrenar y competir el día sábado”, dijo Ortiz.

En Colo Colo se ilusionan con el regreso de Alexis Sánchez. Foto: JUAN GABRIEL SOTO/PHOTOSPORT

Alexis Sánchez tuvo un pésimo segundo semestre en el cuadro canadiense que juega en la MLS, donde recibió críticas incluso de su entrenador y no anotó ningún gol.

Además, la novia del delantero, Alexandra Litvinova, se encuentra en Chile en búsqueda de proyectos de trabajo, por lo que el rumor de un regreso al país tiene sustento.

ver también Bastión de Colo Colo celebra la renovación de Ortiz y destapa su clave en el vestuario: “Sabe encontrar el equipo”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera