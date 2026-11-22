El Tano sacó varias cuentas alegres luego de que los albos derrotaran por 3-0 a los Cruzados en el estadio Monumental. Y harto de su cosecha hay en haber logrado eso.

Fernando Ortiz tuvo varias razones para celebrar en el contundente triunfo que Colo Colo firmó ante Universidad Católica en la fecha 28 de la Liga de Primera 2026. Los albos celebraron un 3-0 gracias al triplete que anotó el argentino Maximiliano Romero.

Fue el primer hat-trick del Tigre Romero en su carrera. Y tras el encuentro, el Tano Ortiz mostró gran orgullo. Principalmente por un motivo que se apreció mucho este domingo 22 de noviembre en el estadio Monumental. “La calidad y clase de jugadores que tengo”, introdujo en TNT Sports el DT de los albos.

“Estoy orgulloso de dirigirlos. Siempre lo digo, sin importar el nombre que esté en el campo de juego, representamos a un equipo y una institución muy grande”, marcó el estratego, quien acaba de renovar su contrato en el Cacique por toda la temporada 2027.

Fernando Ortiz saluda a Daniel Garnero antes del clásico que Colo Colo le ganó a la UC. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Sobre todo después de que el Cacique bajó su estrella 35 en la jornada anterior. “Tras haber logrado un objetivo, las ganas que tuvieron los chicos de seguir creciendo es admirable. Somos un equipo”, aseguró el exestratego del América y el Monterrey de México.

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Ortiz marca la clave de Colo Colo para vencer con claridad a la Católica

Fernando Ortiz sabe perfectamente que el atributo más destacado de Colo Colo tiene mucho de su cosecha y gran parte de eso se vio ante Universidad Católica, pues los albos tuvieron dos importantes bajas: Javier Correa no estuvo tras haber sido operado de la rodilla.

Fernando Ortiz tuvo una jornada para sonreír en el Monumental. (Felipe Zanca/Photosport).

Tampoco jugó Arturo Vidal. Dos de las grandes figuras que tuvo el cuadro albo en esta campaña. “Contemplamos a todos los jugadores que están en la plantilla sin importar el nombre. Saben que dentro de los 11 que inician tienen que dejar la vida y lo han hecho”, manifestó Ortiz.

“Con jugadores de jerarquía y otros que recién están comenzando, se nota que hay un equipo”, cerró el Tano en esta entrevista pospartido con este 3-0 que tuvo sabor especial para él. Y varios puntos altos. Además de Romero, destacó mucho Álvaro Madrid, autor de dos asistencias. También Vozinha, que logró cerrar su portería.

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