La durísima victoria ante O'Higgins trajo consecuencias en los azules, que tendrán que cambiar su formación titular.

Universidad de Chile quiere dar el gran golpe este fin de semana, cuando el domingo le toque visitar a Deportes Concepción, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

Los azules están cinco puntos sobre Universidad Católica en la tabla de posiciones, cuando quedan sólo dos partidos por disputar, lo que les deja la primera opción al cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores 2027.

Pero hay un problema en el equipo de Fernando Gago, porque tras la victoria por 1-0 ante O’Higgins, perdió a dos de sus titulares para el duelo en el estadio Ester Roa Rebolledo: Marcelo Morales e Igor Lichnovsky.

El momento de la expulsión de Igor Lichnovsky ante O’Higgins. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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Morales y Lichnovsky fuera en la U

Universidad de Chile tendrá que modificar su equipo titular para este fin de semana, teniendo dos importantes suspensiones con jugadores que son titulares en la U.

Por un lado, Marcelo Morales llegó a las 10 tarjetas amarillas, por lo que por tercera vez queda castigado por una fecha en la Liga de Primera, algo que debe mejorar para al próxima temporada.

Y, por el otro lado, Igor Lichnovsky terminó expulsado ante O’Higgins, por lo que espera castigo del Tribunal de Disciplina, donde se espera que sea sólo una fecha fuera de las canchas.

Esto hará que Gago tenga que mover su defensa, debido a que son dos importantes jugadores de ese bloque quienes no podrán estar presentes en la visita a Concepción.