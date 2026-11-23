El goleador y capitán de los cruzados se lamentó por la goleada sufrida en el Monumental y porque se aleja el Chile 2.

Universidad Católica jugó con la presión de ganar a Colo Colo en el estadio Monumental para seguir luchando por el Chile 2, sin embargo, se llevó una goleada de Macul.

Los cruzados hicieron un muy mal partido y se inclinaron por un claro 3-0 ante el campeón de la Liga de Primera, gracias a una brillante actuación del argentino Maximiliano Romero, que marcó un triplete.

Uno de los pocos que dio la cara en la UC tras la derrota fue Fernando Zampedri, quien habló de la pelea por el Chile 2, la que se les complica y quedan a cinco puntos de Universidad de Chile con apenas seis en disputa.

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Fernando Zampedri se lamenta por la derrota ante Colo Colo

El Toro reconoció que Colo Colo fue muy superior y que la disputa por clasificar de forma directa a la Copa Libertadores está muy complicada.

“La derrota es dura ante un rival que estuvo muy fino, pero hay que levantar cabeza y tratar de sumar los seis puntos que quedan en disputa”, dijo el argentino nacionalizado chileno.

Fernando Zampedri se lamenta en el Monumental. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“La chance de ser Chile 2 ya no depende de nosotros y se pierde por lo hecho durante el año“, cerró Fernando Zampedri.

Universidad Católica en la próxima fecha recibe a Huachipato en el Claro Arena y cierra la Liga de Primera con su visita a Universidad de Concepción.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera