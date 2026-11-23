El lateral derecho llevó la jineta en la victoria del Cacique ante los cruzados en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

Colo Colo le dio un toque a Universidad Católica en el estadio Monumental, celebrando así junto a su público el título de forma anticipada de la Liga de Primera.

Los albos vencieron por un cómodo 3-0 en Macul, gracias a la brillante actuación del delantero argentino Maximiliano Romero, quien anotó los tres goles del campeón chileno.

El capitán de Colo Colo ante la UC fue el defensor Jeyson Rojas, quien tras el partido mostró toda su alegría por portar la jineta en el duelo ante los cruzados en Macul.

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La alegría del capitán Jeyson Rojas en Colo Colo

El lateral derecho dejó en claro su alegría por ser el capitán en Colo Colo: “muy importante, muy lindo. A cualquier canterano le gustaría llegar a ser el capitán del equipo, así que nada, muy contento por eso y son frutos del trabajo que hay detrás“.

Luego, habló del triunfo ante Universidad Católica: “contento por ganar el clásico. A todos les gusta jugarlo y les gusta ganarlo. Así que nada más lindo que eso”.

Jeyson Rojas fue el capitán de Colo Colo ante la UC. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Tuvimos una campaña muy linda con el profe, así que muy contento con la renovación y vamos a preparar lo que venga. Ahora nos metemos llenos en la Copa Chile, ese es el objetivo, y vamos a ir a pelearlo con todos y porque Colo Colo tiene que ganar todo lo que se proponga”, cerró Jeyson Rojas.

Colo Colo tiene como último desafío de la temporada la Copa Chile, donde chocará con O’Higgins en semifinales.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera